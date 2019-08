Ligue 1 (J1) | Le Stade de Reims fait chuter Marseille et lance parfaitement sa saison (0-2)

Reims, France

Les Rémois ont pris de bonnes habitudes depuis que l'entraîneur david Guion a pris en charge l'équipe : Gagner le premier match de la saison, qui plus est à l'extérieur. Il y a deux saisons, Reims avait ouvert la saison par un succès à Nîmes (0-1). La saison dernière, c'est à Nice que les Rémois s'étaient imposés lors de la première journée (0-1). Samedi, on est monté un peu plus en gamme en allant l'emporter sur la pelouse de l'Olympique de Marseille. Et même si l'OM traverse une période compliquée depuis plusieurs mois, ce succès n'a rien de banal.

Et surtout il lance parfaitement bien la saison. Une victoire méritée tant les Rémois ont été ambitieux dans le jeu, et surtout très à l'aise avec leurs principes. Mettant parfaitement en valeur leur ADN, ces principes de jeu parfaitement rodés avec un état d'esprit irréprochable. Reims s'est procuré les deux plus belles occasions de la première mi-temps, deux tirs cadrés de Moussa Doumbia et Boulaye Dia bien repoussés par Steve Mandanda. Et si en deuxième période, c'est l'OM qui a eu une énorme occasion avec Kevin Strootman et ce ballon repoussé par la barre transversale, les Rémois allaient être récompensés avec ce très beau but inscrit par Boulaye Dia (58e). Et comme à son habitude, Reims s'est trouvé très à l'aise pour défendre son bien. Les hommes de David Guion n'ont jamais tremblé affichant une belle solidarité avant de conclure le match par un deuxième but de Hyun-Jun Suk. Reims est bien lancé avec ce premier succès de la saison avant de recevoir Strasbourg dimanche prochain.

LA FICHE TECHNIQUE

A Marseille (Stade Vélodrome) , Reims bat Marseille 2 à 0 (Mi-temps : 0-0)

, Reims bat Marseille 2 à 0 (Mi-temps : 0-0) Arbitre : Jérôme.Brisard

Jérôme.Brisard Buts pour Reims : Dia (58e), Suk Hyun-Jun (90e)

Dia (58e), Suk Hyun-Jun (90e) Avertissement à Marseille : Kamara (29e)

Marseille : Mandanda (cap) - H. Sakai, Caleta Car, Kamara, Amavi - Sanson (Chabrolle, 73e), Strootman, Luiz Gustavo - Radonjic (Sarr, 59e), Germain (Benedetto, 73e), Payet

Entraîneur : Andre Villas Boas

Reims : Rajkovic - Foket, Abdelhamid, Disasi, Kamara - Oudin (Konan, 85e), Romao (cap), Dingome (Mbuku,73e), Chavalerin, Doumbia (Suk Hyun-Jun,78e) - Dia

Entraîneur: David Guion

