Ligue 1 (J1) | Le Stade de Reims, prêt pour de nouvelles conquêtes, entame sa saison à Monaco (13h)

Le club rémois retrouve les terrains avec un nouveau statut. Huitième et sixième des deux derniers exercices, il sera forcement attendu pour rester dans cette première partie de tableau. Avec la Coupe d'Europe en plus à disputer dès le mois de septembre

Les enjeux

Cette saison, il sera difficile de compter sur l'effet de surprise. Ce Stade de Reims là n'est plus vraiment à ranger dans la catégorie des équipes qui joueront le maintien cette saison. Si le discours restera toujours prudent tant ce championnat reste indécis eu égard à la situation sanitaire, Reims doit logiquement afficher ses ambitions de terminer à nouveau dans le top 10. Evidemment, les équipes qui ont failli la saison dernière à l'image de Bordeaux ou Saint-Etienne pourront à nouveau s'inviter dans ce Top 10 et même aller batailler pour décrocher une place européenne. Montpellier qui n'est pas passé bien loin aura aussi cette ambition. Avec Monaco, Lille, Paris et Rennes comme adversaires lors des 10 premières journées, et la phase de qualification de la Ligue Europa, le Stade de Reims va très vite entrer dans le vif du sujet. Même si ce type d'adversaire n'a jamais vraiment gêné les Rémois au moment de performer.

Les mouvements

Départs : Alaixys ROMAO (Guingamp), Hassane KAMARA (Nice), Axel DISASI (Monaco), Nolan MBEMBA (Le Havre), Grégory BERTHIER (Fin de contrat), Timothée NKADA (Prêt, Aalborg), Bilal BRAHIMI (Prêt, Le Mans), Illan KEBAL (Prêt, Dunkerque), Logan COSTA (Prêt, Le Mans),

L'effectif

Gardiens

Predrag RAJKOVIC, Yehvann DIOUF, Dialy N'DIAYE

Défenseurs

Thomas FOKET, Yunis ABDELHAMID, Wout FAES, Thibault DE SMET, Ghislain KONAN, Dario MARESIC

Milieux de terrain

Xavier CHAVALERIN, Dereck KUTESA, Valon BERISHA, Tristan DINGOME, Marshall MUNETSI, Moreto CASSAMA, Mathieu CAFARO, Arber ZENELI, Moussa DOUMBIA, Sambou SISSOKO

Attaquants

Kaj SIERHUIS, Boulaye DIA, Anastasios DONIS, Fraser HORNBY, Nathanaël MBUKU, EL Bilal TOURE

Les grands rendez-vous de la saison

Dimanche 23 août - Ligue 1 / AS Monaco - Stade de Reims

- Ligue 1 / AS Monaco - Stade de Reims Lundi 31 août - Tirage au sorts du 2e tour de qualification de la Ligue Europa

- Tirage au sorts du 2e tour de qualification de la Ligue Europa Jeudi 17 septembre - 2e tour de qualification de la Ligue Europa

- 2e tour de qualification de la Ligue Europa Dimanche 27 septembre - Ligue 1 / Stade de Reims - Paris Saint-Germain

- Ligue 1 / Stade de Reims - Paris Saint-Germain Dimanche 29 novembre - Ligue 1 / Olympique Lyonnais - Stade de Reims

- Ligue 1 / Olympique Lyonnais - Stade de Reims Dimanche 20 décembre - Ligue 1 / Olympique de Marseille - Stade de Reims

- Ligue 1 / Olympique de Marseille - Stade de Reims Samedi 3 janvier - Coupe de France / 32e de finale

- Coupe de France / 32e de finale Dimanche 14 mars - Ligue 1 / Stade de Reims - Olympique Lyonnais

- Ligue 1 / Stade de Reims - Olympique Lyonnais Dimanche 25 avril - Ligue 1 / Stade de Reims - Olympique de Marseille

- Ligue 1 / Stade de Reims - Olympique de Marseille Dimanche 16 mai - Ligue 1 / Paris Saint-Germain - Stade de Reims

Le groupe pour Monaco

