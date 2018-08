Nice, France

Il n'a pas fallu attendre longtemps pour se mettre dans e bain de la Ligue 1. Dès la 3e minute de jeu, au terme d'un très beau mouvement collectif, l'une des recrues rémoises cette saison, Moussa Doumbia, a fait parler la poudre. Une frappe à l'entrée de la surface de réparation qui n'a laissé aucune chance au gardien rémois Yoan Cardinale. La suite a été très maîtrisée avec une première période où les Niçois ont monopolisé le ballon de façon stérile. Et finalement, la deuxième occasion de but, ce sont les Rémois qui allaient se la créer avec une nouvelle frappe de Doumbia cette fois-ci bien détournée par le gardien des Aiglons. Nice a été beaucoup plus entreprenant en deuxième période se créant beaucoup plus de situations et notamment une frappe de Saint-Maximin repoussée en deux temps par Edouard Mendy. Jusqu'au bout, avec beaucoup de rigueur et de sérieux, les Rémois allaient s'appliquer à défendre leur bien sans finalement trop trembler.

A Nice (Allianz Riviera): Reims bat Nice 1 à 0 (1-0)

Arbitre : J. Hamel

Temps : chaud et ciel dégagé

Terrain : bon

Spectateurs : 21.421

Possession de balle :

Nice : 70 %

Reims : 30 %

But :

Reims : Doumbia (3e)

Avertissements:

Nice : Cyprien (89e)

Reims : Doumbia (23e), Cafaro (82e)

Nice : Cardinale - Attal, Herelle, Dante (cap), Boscagli (Makengo 82e) - Tameze, Danilo (Sacko 90+1), Cyprien - Lees-Melou, Srarfi (Diaby 61e), Saint-Maximin

Entraîneur : Patrick Vieira

Reims : Mendy - Métanire, Fontaine, Abdelhamid, Konan - Oudin (Ndom 76e), Romao, Martin (cap) (Cafaro 69e), Chavalerin, Doumbia - Chavarria (Kyei 89e)

Entraîneur : David Guion

