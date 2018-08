Montpellier, France

Une première déception. La saison 2018-19 du Montpellier Hérault commence par une défaite (2-1) à domicile face à Dijon ce samedi soir.

Les buts

Montpellier a pourtant dominé la rencontre et surtout la première période. Le défenseur Pedro Mendes a concrétisé cette main mise sur le jeu à la 5e minute sur un coup franc tiré par Dolly. Mais des erreurs d’inattention et un moins bien physique ont permis à Dijon de revenir de nul part à la 51e minute grâce à Tavares. Montpellier est ensuite tombé de haut dans les arrêts de jeu sur le but de Coulibaly (91e).

Les réactions

"On a bien commencé le match mais par la suite il y a eu trop d'erreurs en défense" - Michel Der Zakarian l’entraîneur du MHSC

La déception sur la visage de Michel Der Zakarian après le match © Radio France - Sophie Eychenne

"Le premier but nous fait du bien mais en seconde période on avant plus de mal à trouver les espaces dans le dos de la défense" - Andy Delort

Un problème Sio ?

A vingt minutes de la fin du match, l'attaquant est sorti sous les sifflets de la Mosson. Remplacé par Souleymane Camara, Giovanni Sio a quitté la pelouse visiblement mécontent du choix tactique opéré par son entraîneur. Sa poignée de main avec Michel Der Zakarian n'a pas été du gout du coach pailladin qui l'a fait savoir à son joueur devant le banc de touche. Mais pas de polémique affirme Michel Der Zakarian après la rencontre : "il n'y a rien du tout."

La Butte Paillade sans banderole

Ce premier match à domicile a confirmé que la Butte Paillade est en sommeil. Après le vol de leur banderole début mai, le groupe historique des ultras montpelliérains n'a pas chanté ses traditionnels chants. Malgré tout, la tribune "Etang de Thau" était bien garnie.