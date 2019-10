Ligue 1 (J10) - Dijon résiste à Lyon (0-0) pour ses retrouvailles avec Rudi Garcia

Grâce à une fin de match héroïque, Dijon résiste à la pression de l'OL et ramène un très bon résultat nul (0-0) samedi pour la 10e journée de Ligue 1. Un partage des points qui permet au DFCO de poursuivre sa série d'invincibilité. Désormais quatre rencontres sans défaite pour les Dijonnais.

Dijon, France

On n'arrête plus le DFCO ! Après un début de championnat délicat (cinq défaites sur les six premiers matchs de la saison), l'équipe de Stéphane Jobart enchaîne un quatrième match sans défaite.

Même si Dijon a souffert notamment en fin de rencontre, les Rouges ramènent un bon match nul (0-0) de Lyon pour la 10e journée de Ligue 1.

Je suis content de faire de bons arrêts

— Alfred Gomis, gardien du DFCO (sur Canal +)

Ce match nul ramené de Lyon doit beaucoup au portier bourguignon, Alfred Gomis, auteur de nombreux arrêts. Il est resté impérial sur sa ligne, intraitable dans sa surface de réparation malgré la pression des Lyonnais auteurs de 21 frappes, soit le total le plus élevé pour une équipe de Ligue 1 cette saison.

Prochain rendez-vous pour Dijon, un nouveau déplacement à Brest samedi 26 octobre pour la 11e journée de Ligue 1.