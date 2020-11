Ligue 1 (J10) | Le Stade de Reims à Lens pour affronter une équipe nordiste durement touchée (15h)

Les Lensois n'ont plus joué en compétition depuis trois semaines. Ils ont déploré 11 joueurs et 8 membres du staff positifs au Covid-19. Ce qui les plonge dans l'inconnu sur leur état de forme. Côté rémois, on n'a pas l'intention de se laisser attendrir par cette incertitude.

C'est une équipe lensoise dans l'incertitude que vont rencontrer les Rémois ce dimanche. Les Nordistes ont été frappé par un foyer épidémique au cœur même de leur centre d’entraînement. Résultat : 11 joueurs et 8 membres du staff ont été contaminés par le Covid-19. Les joueurs positifs ont été immédiatement isolés et évidemment, les matches qui ont suivi ont été reporté. Ainsi, le Racing Club de Lens n'a plus joué depuis le 18 octobre et la lourde défaite chez le voisin lillois (4-0). Les matches face à Nantes puis celui à Marseille ne se sont pas disputés. Si les choses commencent a rentrer dans l'ordre, avec le retour des joueurs positifs à l'entraînement, la forme physique et le rythme des Lensois restent la grande interrogation sur ce match. Une situation que les Rémois n'abordent pas et ne prennent pas en compte au risque de se laisser aller. L'entraîneur David Guion et le milieu de terrain Valon Berisha ont bien marteler lors de la conférence de presse d'avant match que les problèmes des Lensois ne rentraient pas en compte dans la préparation de ce match. Et qu'il allait surtout falloir compter sur soi pour rester dans cette dynamique positive de deux succès consécutifs. A noter pour ce match le retour de suspension der Moretto Cassama. Xavier Chavalerin et Thibault De Smet, un temps espérés, ne sont pas encore totalement rétablis. Ghislain Konan est lui toujours blessé au dos.