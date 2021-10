Ligue 1 (J10) | Le Stade de Reims encore freiné, à Brest (1-1)

A chacun sa mi-temps, voilà comment il serait simple d'analyser le nouveau score de parité concédé par le Stade de Reims en Ligue 1 cette saison. A Brest, pourtant, les Rémois avaient à coeur de reprendre une dynamique de victoires précieuses pour le classement. Et les protégés d'Oscar Garcia passaient vite des paroles aux actes. Après des premières minutes accrochées, les Rémois profitaient d'un bon coup-franc pour ouvrir le score. Ilan Kebbal trouvait idéalement la tête de Wout Faes, qui échappait habilement au marquage.

La suite est moins réjouissante. Pourtant, les Rémois dominent, sans se montrer réellement dangereux. La faute à plusieurs maladresses et une défense rugueuse. Au milieu d'un match engagé et souvent haché, les Marnais subissent au retour des vestiaires. Peu à peu les vagues brestoises investissent le camp marnais et la pression se faisait plus importante, à mesure que les minutes passaient. Et si Predrag Rajkovic demeurait vigilant, il ne pouvait rien sur une frappe de demi-volée à 30 mètres de Franck Honorat. Une égalisation logique et qui relançait des Bretons revigorés, sans toutefois que le tableau d'affichage n'évolue à nouveau. Pas de quoi arranger aucune des deux équipes. Brest cherche toujours après un premier succès cette saison, tandis que Reims concède son 5e match nul. En attendant mieux dans le derby face à Troyes dimanche prochain.

: aux Brestois Mbock (11e), Faivre (32e) et Larsonneur (90e) ; aux Rémois El Bilal Touré (26e), Andreaw Gravillon (61e), N'dri Koffi (66e) et Mitchell Van Bergen (90e) Brest : Bizot - Duverne (Uronen, 87e), Brassier, Chardonnet (cap), Faussurier - Mbock (Belkebla, 35e), Magnetti - Le Douaron (Cardona, 60e), Faivre (Said 87e), Honorat - Mounié (Badji, 87e). Entr. : Michel Der Zakarian

: Bizot - Duverne (Uronen, 87e), Brassier, Chardonnet (cap), Faussurier - Mbock (Belkebla, 35e), Magnetti - Le Douaron (Cardona, 60e), Faivre (Said 87e), Honorat - Mounié (Badji, 87e). Entr. : Michel Der Zakarian Reims : Rajkovic – Konan, Abdelhamid (cap), Faes, Gravillon – Lopy (Doucouré, 46e), Matusiwa - Mbuku (Van Bergen, 66e), Kebbal (Berisha, 75e), Flips (Sissoko, 71e) - Touré (Koffi, 46e). Entr. : Oscar Garcia

