Ligue 1 (J10) : Le Stade de Reims tient tête à un Paris nerveux (0-0)

Cette fois, ce n'est pas le Stade de Reims qui a vu rouge. Et pour cause... Face à une équipe diablement bien organisée, le Paris Saint-Germain n'a jamais trouvé la solution ce samedi soir lors de la 10e journée de Ligue 1. Certes les Parisiens ont eu le ballon la plupart du temps (64%), mais bien souvent acculé dans son camp. C'est que la stratégie rémoise a formidablement bien fonctionné. A agresser le porteur du ballon dès la relance, les Rémois ont obligé leur visiteur du soir à reculer, laissant peu de possibilités au danger. Le PSG a du se reposer sur ses individualités pour créer la différence. Mais ni la frappe de loin de Fabian Ruiz, ni la vitesse de Kilian Mbappé ne déstabilisaient un Yevhann Diouf impeccable.

A l'inverse, les Rémois, concentrés et décomplexés, s'offrent des raisons d'y croire. Les percussions d'Arber Zeneli créent le danger. Et il faut un excellent Gianluigi Donnarumma pour repousser les tentatives de Marshall Munetsi puis de Zeneli au retour des vestiaires. De quoi faire dégoupiller les Parisiens. Incapables de déployer leur jeu, les coéquipiers de Marquinhos s'agacent. Sur une percée, Dion Lopy obtient un coup-franc. Sergio Ramos, pourtant expérimenté, tient alors des propos qui pousse l'arbitre à l'exclure.

La seconde mi-temps est rythmée et tendue. Avec des Rémois bornés à presser des Parisiens sans solution, le scénario du match n'évolue pas, et les changements, malgré Neymar, n'y change rien. Les visiteurs sont même proches en fin de match d'un second carton rouge. Qu'importe , la solidarité et l'énergie proposée par les Rémois doivent être un acte fondateur pour la suite. Il s'agira désormais de confirmer et de prendre des points contre des équipes plus abordables.

