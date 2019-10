Ligue 1 (J10) | Le Stade de Reims veut reconquérir Delaune face à Montpellier (20h)

Reims, France

Après 15 jours de trêve passés à la 6e place de la Ligue 1, les Rémois entament un nouveau cycle de 4 matches avant d'observer une nouvelle pause début novembre. Quatre matchs, dont trois à domicile, pour confirmer le bon début de championnat mais aussi s'affirmer au Stade Delaune là où depuis le début de l'exercice, les Rémois ont pris le moins de points (5 contre 9 à l'extérieur). Cela commence face à Montpellier ce samedi avant de recevoir Nîmes samedi prochain. Deux matches consécutifs à domicile qui vont permettre de se situer sur cette capacité à prendre des points et surtout à se faire respecter à Delaune. Face à Montpellier qui possède un effectif très costaud, la partie sera loin d'être gagnée. Les deux équipes sont à égalité au classement et sont présentés comme des outsiders pour une qualification européenne. Dans un championnat très serré où des ténors comme Lyon et Saint-Etienne n'ont pas encore décollés, il sera d'abord important de bâtir des bases solides en termes de points avant de rêver plus grand. Pour ce match face aux Hérraultais, David Guion pourra compter sur l'ensemble de son effectif à exception des blessés de longue durée que sont Aerber Zeneli et Tristan Dingomé. Mathieu Cafaro, blessé face à rennes, est bien de retour. A Montpellier, Teji Savanier fait sa première apparition dans le groupe Montpellierrain après sa longue blessure au genou. le buteur Andy Delort est lui forfait.

-> Tout ce qu'il faut savoir avant Stade de Reims - Montpellier HSC

LE GROUPE REMOIS

LE GROUPE MONTPELLIERAIN