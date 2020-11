Ligue 1 (J10) : Lens dans l'inconnu avant d'affronter Reims.

Les lensois vont faire leur grand retour à Bollaert ce dimanche. Touchés par la Covid, 11 joueurs et 7 membres du staff ont été testés positifs, les artésiens ont vu leurs 2 dernières rencontres, face à Nantes et Marseille, reportées. L'entraîneur Franck Haise est donc dans l'inconnu avant ce match.

Le coach artésien qui lui a aussi été touché par le virus, a retrouvé ses joueurs à l'entraînement seulement lundi dernier. Avant ce retour à la Gaillette, il les suivait à distance "A 50 mètres du terrain, j'arrivais après eux et je repartais avant la fin de la séance." Mais il l'avoue: "je me pose des questions mais je n'aurai les réponses que dimanche après la rencontre"

Mais comme Jean-Louis Leca il est convaincu que l'état d'esprit de ses joueurs pourra en partie compenser d'éventuels soucis physiques contre Reims. Le portier du Racing sait que ses coéquipiers ne se cacheront pas. "On aime être ensemble, on prend soin les uns des autres, je suis persuadé que les moments compliqués que l'on vient de passer ont renforcé nos liens."

Franck Haise sans repère. Copier

Un seul match disputé depuis en un mois

Franck Haise craint bien entendu que la dynamique du début de saison ne soit cassée: "Sur les 5 dernières semaines nous n'avons disputés qu'un seul match." Cette rencontre, c'était le derby programmé le 18 octobre au Stade Pierre Mauroy et perdu 4 0. Avant cela plusieurs joueurs lensois avaient profiter de la trêve internationale pour rejoindre leurs sélections respectives.

Fofana de retour dans le groupe

Pour la réception de Reims, qui reste sur 2 victoires, Franck Haise sera privé de 3 joueurs suspendus, à savoir Gradit Michelin et Cahuzac. Mais il pourra compter sur le retour de deux joueurs blessés durant plusieurs semaines, Sylla et Fofana. Seko Fofana semble en avoir fini avec ses douleurs aux ischios-jambiers. La recrue la plus chère de l'histoire du club n'a pour l'instant disputé que 27 minutes face à Bordeaux le 19 septembre dernier.

Les supporters sont impatients de le revoir jouer mais Franck Haise ne prendra aucun risque: " il faut y aller progressivement avec lui. vous me poser la question à 48 heures du match, le voir débuter, je suis un peu circonspect". Les dernières heures auront peut-être permis à Fofana de faire changer d'avis le staff technique.