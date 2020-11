Ligue 1 (J10) - Metz-DFCO : Linarès sur le banc, Dina Ebimbé forfait

Le DFCO, toujours en quête d'une première victoire cette saison, se déplace sur la pelouse du FC Metz, dimanche 8 novembre 2020, pour le compte de la 10e journée de Ligue 1 (coup d'envoi 15 heures). Un match qui va se jouer dans un contexte bien inédit, puisque le club dijonnais vient de se séparer de son entraîneur, Stéphane Jobard, et de son directeur sportif, Peguy Luyindula.

David Linarès aux commandes

Dimanche, ce sera donc David Linarès, l'ex-adjoint de Stéphane Jobard, qui sera sur le banc de touche du DFCO. "J'ai d'abord une pensée émue par rapport à l'homme, a-t-il commencé, on a échangé par rapport à ce qu'il a vécu, il est à 200% avec le DFCO, il a envie que le club reste en Ligue 1". Comment se sent-il dans ce rôle, sûrement éphémère, de numéro 1 ? "Ce n'est jamais une situation facile. Aujourd'hui, je ne pense pas que mon cas soit le plus important, ce qui est important, c'est que le club retrouve une dynamique".

Au quotidien, je n'ai pas ressenti de distance et de défiance

Comment les joueurs ont-ils pris la nouvelle ? "On se sent tous responsables, j'ai envie de me servir aussi de ça pour qu'ils prennent conscience que les premiers acteurs ce sont eux". Y'avait-il des tensions, entre l'entraîneur et les joueurs ? "Forcément, quand il y a un manque de résultats, il y a des choses qui interpellent, indique Linarès. Au quotidien, je n'ai pas ressenti de distance et de défiance. Il y avait des moments difficiles après les défaites, ou après les contre-performances, mais je n'ai jamais senti vraiment de scission entre le coach et les joueurs. Ce qu'il s'est passé s'est passé, ça ne sert à rien d'avoir des remords ou des regrets".

Le point sur les blessés

Pour le match contre Metz, David Linarès pourra compter sur le retour de suspension de Didier Ndong, mais sera privé de Jonathan Panzo (suspendu). Outre Benzia, Dina Ebimbé, touché à l'entraînement, est absent (gêne musculaire ischios) et doit passer des examens complémentaires. Bersant Celina, absent contre Lorient, est apte. Chala et Sammaritano, positifs au Covid-19 la semaine dernière, sont eux en attente des résultats des tests.