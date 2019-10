Ligue 1 (J10) - Lille s'incline à Toulouse (2-1)

Lille patine cet automne. Les footballeurs nordistes se sont inclinés ce samedi soir à Toulouse (2-1) lors de la 10e journée de championnat. Score logique pour la première d'Antoine Kombouaré sur la banc du TFC. Le Losc "n'a jamais été en capacité de gagner le match ni même de faire match nul" résume Christophe Galtier à la fin de la rencontre. Les Lillois descendent provisoirement à la 6e place.

Deux barres, de la Var et plusieurs penalty

Toulouse a touché les montants à deux reprises en première période et Lille est chanceux de rentrer aux vestiaires sur un score nul et vierge. Les footballeurs lillois sont dominés et la tendance se confirmera en seconde période. Yaya Sanogo (58e) puis Max-Alain Gradel sur penalty (66e) viendront sceller le sort de la rencontre même si le capitaine toulousain aurait pu aggraver la marque sur un nouveau penalty suite à une nouvelle main de Jérémy Pied. À deux reprises, Stéphanie Frappart a eu recours à la VAR pour signaler le point de penalty. La réduction du score de José Fonte à la 93e sur un coup franc de Yasici permettra aux Dogues de sortie de Haute-Garonne la tête moins basse. Quoi que.

Les mots forts de Galtier

Après cette défaite, la troisième de la saison, l'entraîneur Christophe Galtier a dressé un constat très critique de la situation actuelle au Losc.

"Sur ce match là, on a été très transparent, on s'est laissé tranquillement porter à faire du pousse ballon. On a très peu existé. Lille prend trop de but, beaucoup trop. Est-ce qu'on veut trop jouer ? Est-ce que les équipes nous redoutent moins qu'avant ? C'est une analyse à faire mais ce qui est sur c'est qu'on en fait moins qu'avant."

Lille devra vite relever la tête puisque le Losc joue mercredi soir son troisième match de Ligue des champions contre Valence au stade Pierre-Mauroy. La rencontre sera à vivre sur France Bleu Nord.