Ligue 1 (J10) - Metz-DFCO, la stratégie de l'électrochoc

Le DFCO se déplace à Metz dans un contexte assez particulier, dimanche 8 novembre 2020, pour le compte de la 10e journée de Ligue 1. Après la performance molle de la semaine dernière contre Lorient (0-0), derniers du championnat, toujours sans victoire, les "Rouges" ont limogé jeudi leur entraîneur, Stéphane Jobard, et leur directeur sportif, Peguy Luyindula. Pour ce voyage en Moselle, le DFCO sera privé de plusieurs joueurs, dont Junior Dina Ebimbé (ischios) et Jordan Marié (malade).

Un électrochoc ?

Dans ce cas de figure, lorsqu'un entraîneur est limogé, on dit souvent - on espère? - que cela provoque un électrochoc chez les joueurs. Un poncif pas si éculé puisque David Linarès, qui assure l'intérim sur le banc de touche du DFCO en attendant qu'un nouveau coach soit nommé, "veut se servir" de la situation, pour que les joueurs "prennent conscience que les premiers acteurs, ce sont eux". "Ce qu'il s'est passé s'est passé, ça ne sert à rien d'avoir des remords ou des regrets, il faut avoir confiance en l'avenir", indique celui qui est en train de passer ses diplômes pour devenir entraîneur.

Quant aux joueurs, difficile de savoir ce qu'ils en pensent ou comment ils le vivent, puisqu'aucun n'a été présenté par le club en conférence de presse cette semaine, et que les entraînements sont toujours à huis clos à cause de la crise sanitaire.

Metz, "le bon exemple à suivre" selon David Linarès Copier

à lire aussi DFCO : les explications du président Delcourt après les évictions de Jobard et Luyindula

Difficiles déplacements

Il ne fait pas bon se plonger dans les statistiques lorsqu'on parle des "Rouges" en déplacement. La dernière victoire du DFCO à l'extérieur remonte au 28 septembre 2019, face au Stade de Reims (2-1, buts de Tavares et Baldé). Plus d'un an après, le DFCO a perdu onze fois et fait trois matchs nuls en 14 rencontres de championnat loin de Gaston Gérard. Eloignée de ses bases, la défense dijonnaise est plutôt friable, avec 28 buts encaissés depuis cette dernière victoire - 12 en quatre matchs depuis le début de l'année. Offensivement, ça ne va pas mieux : cinq buts marqués en déplacement depuis le succès face à Reims en septembre 2019 - et un seul but cette saison, Aurélien Scheidler face à Lyon (défaite 4-1).

Une statistique encourageante ? Pour son dernier déplacement à Metz, en 2017, Dijon s'était imposé 2-1 ! Les buteurs, à l'époque : Cédric Varrault et Naïm Sliti.