LIGUE 1 (J11) - Coup d'arrêt pour Montpellier après la défaite (1-0) contre Rennes

Désillusion pour Montpellier après sa défaite (1-0) ce samedi soir à la Mosson contre Rennes. Une défaite qui met un terme à la série de six matchs sans défaite toutes compétitions confondues. Le MHSC doit vite réagir la semaine prochaine contre Amiens.

Fin de série pour le Montpellier Hérault qui restait sur 6 matchs sans défaite toutes compétitions confondues. Les footballeurs pailladins ont perdu ce samedi soir contre Rennes (1-0) à la Mosson. C'est leur deuxième défaite à domicile cette saison. Montpellier est 9e au classement.

Pourtant dès la première minute de jeu Giovanni Sio aurait pu tout changer. L'attaquant montpeliérain s'est retrouvé seul face à Tomas Koubek le gardien rennais qui a détourné la frappe de la main. Et puis le Stade-Rennais a gardé la ballon au point de percer la meilleure défense de Ligue 1 en seconde période. Tomas Brandon sur un service de Bourigeaud a trompé Lecomte à la 59e minute malgré le retour d'Hilton au dernier moment.

Revivez le but de Rennes avec les commentaires de Philippe Sers.

"On a manqué de réalisme devant le but. C'est dommage, car si on marque d'entrée, on change le cours du match" Michel Der Zakarian