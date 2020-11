Ligue 1 (J11) - DFCO-Lens, entre souvenirs et espérances

Le DFCO, toujours en queue de classement, toujours sans victoire, cherche désespérément à lancer sa saison en Ligue 1. Il faudra pour cela battre le RC Lens, dimanche 22 novembre 2020, à domicile au Stade Gaston Gérard - coup d'envoi 15 heures. Les Dijonnais, presque au complet après les deux semaines de trêve internationale, sont tout de même privés de Junior Dina Ebimbé.

David Linarès, pour faire la différence

Ce DFCO - Lens va marquer la première apparition de David Linarès sur le banc dijonnais en tant qu'entraineur principal. L'ancien adjoint de Stéphane Jobard était aux commandes, mais en tant qu'intérimaire, lors de la performance encourageante contre Metz (1-1). Il a depuis été confirmé. "Quand il est arrivé, il nous a transmis un message, chaque joueur s'est senti concerné, c'est ce qui a fait la différence, indique Roger Assalé, l'attaquant ivoirien du DFCO. Peut-être qu'avec l'ancien entraîneur le message ne passait pas bien, peut-être qu'avec le nouveau ça passe mieux".

Qu'est-ce qui change depuis l'arrivée de David Linarès sur le banc du DFCO ? Copier

Mais au delà du fameux "électrochoc" du changement de coach - qui semble pour l'instant fonctionner - David Linarès veut bâtir. Marquer le jeu dijonnais de sa patte. Le Jurassien ne cache pas son goût pour le côté offensif. "Le foot est un spectacle. La volonté de se projeter vers l'avant pour marquer des buts est très importante, détaille-t-il. On a été capables de le faire à Metz, par séquences, maintenant il va falloir être capables de le reproduire sur la durée". "Régularité" sera donc le maître-mot du côté des Poussots dans ces prochaines semaines.

Se souvenir du 2 juin 2019

Dans sa jeune histoire, le DFCO ne peut pas se targuer d'avoir connu des dizaines de matchs épiques, historiques. Pourtant, l'un de ces matchs d'anthologie, de ceux qui forgent l'âme d'un club, a eu lieu face à Lens. Le 2 juin 2019, Dijon arrache son maintien en Ligue 1, sur la pelouse de Gaston Gérard (3-1). "C'est le match qui a eu le plus d'enjeu, je n'ai jamais vu une aussi belle cohésion dans le stade, se souvient Xavier Labbé, supporter du DFCO, présent ce soir-là dans les tribunes. C'était un match, en terme d'ambiance, qui était assez incroyable, j'ai rarement vu ça à Gaston Gérard". Dimanche, Dijon devra faire sans son public, une nouvelle fois, à cause du confinement. En espérant pour les "Rouges" que quelques spectres victorieux soient toujours nichés dans les travées, depuis cette belle et mythique soirée d'il y a un an et demi.

Xavier Labbé, supporter du DFCO, se remémore le maintien face à Lens Copier

