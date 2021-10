Ligue 1 (J12) | Le Stade de Reims à Bordeaux pour un duel entre grands crus mal classés (15 heures)

Va-t-on enfin assister à une prestation aboutie du Stade de Reims de la première à la dernière minute d'une rencontre ? C'est toujours la même question qui se pose à l'approche des rencontres des Rémois qui montrent deux visages si opposés dans les matches et ce depuis le début de la saison. Le Stade de Reims n'a pas encore réussi à maitriser ses oppositions sur la durée, même les deux victoires face à Rennes et Nantes n'avaient pas totalement rassurées. Reste que les Rémois vont avoir besoin de vite apprendre, de trouver ce "match référence" dont on parle souvent pour lancer leur saison et se sortir des profondeurs du classement. Et encore plus face à un adversaire qui éprouve les mêmes difficultés comme les Girondins de Bordeaux, eux aussi englués au fond de la Ligue 1, bien loin des ambitions initiales. Bordeaux n'a toujours pas gagné à domicile depuis le début de la saison. Il reste désormais 8 matches à disputer avant la fin de la phase aller. Et il faut bien sûr parler de course au maintien tant que cette équipe rémoise n'aura pas changer de visage. Sept matches pour essayer d'atteindre cette barre des 20 points avant la trêve, qui doit être le minimum pour ne pas trop être en danger et surtout dans les temps de passage. Cela commence forcement par ce déplacement en Gironde.

LE GROUPE

Gardiens : Yehvann DIOUF, Nicolas PENNETEAU, Predrag RAJKOVIC.

Défenseurs : Yunis ABDELHAMID, Fodé DOUCOURE, Wout FAES, Thomas FOKET, Ghislain KONAN, Bradley LOCKO, Moustapha MBOW.

Milieux : Moreto CASSAMA, Kamory DOUMBIA, Alexis FLIPS, Ilan KEBBAL, Dion LOPY, Azor MATUSIWA, Sambou SISSOKO.

Attaquants : Anastasios DONIS, Hugo EKITIKE, N'Dri KOFFI, Nathanaël MBUKU, El Bilal TOURE.

Absents : Fraser HORNBY (Blessé - adducteurs), Marshall MUNETSI (Blessé - cuissei), Mitchell VAN BERGEN (Blessé - mollet), Arber ZENELI (Blessé - genou), Valon BERISHA (choix), Mathieu CAFARO (choix), Moussa DOUMBIA (choix), Andreaw GRAVILLON (suspendu)