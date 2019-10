Ligue 1 (J11) | Le Stade de Reims pour la passe de deux face à Nîmes Olympique (20h)

Reims, France

On pourrait toujours se dire que Nîmes Olympique est diminué avec les absences cumulées de Paul Bernardoni, Zinedine Ferhat ou encore Lucas Deaux. Que les Nîmois n'affichent qu'un seule victoire lors de leur 12 derniers déplacements (c'était à Reims en mai dernier...) et que le classement parle de lui même, avec une équipe gardoise barragiste et une rémoise sur le podium. Oui mais voila, ce championnat ne permet pas ce type de constat et même avec la plus faible des marges, ce genre de calcul n'est pas permis non plus. Et les hommes de David Guion sont bien placés pour le savoir tant leur succès à Paris il y a un mois a repoussé toutes les limites du rationnel. On n'ira pas jusqu'à comparer l'exploit rémois au Parc des Princes à une possible victoire nîmoise à Delaune ce samedi soir, juste rappeler que la Ligue 1 offre des résultats aussi surprenants les uns après les autres, week-end après week-end. Les Rémois vont aussi devoir gérer un deuxième match consécutif à domicile, ce qui dans les statistiques, offre rarement un deuxième succès de rang. Pour cette rencontre, David Guion pourra bénéficier de l'ensemble de son groupe à l'exception des deux blessés de longue durée que sont Arber Zeneli et Tristan Dingomé. L'entraîneur rémois pourrait d'ailleurs reconduire la même équipe qui l'a emporté face à Montpellier (1-0) samedi dernier à Delaune.

-> Tout ce qu'il faut savoir avant Stade de Reims - Nîmes Olympique

LE GROUPE REMOIS

LE GROUPE NÎMOIS

Gardiens : Lucas Dias – Valentin Rabouille

Lucas Dias – Valentin Rabouille Défenseurs : Sofiane Alakouch – Anthony Briançon – Loïck Landre – Pablo Martinez –Florian Miguel – Gaëtan Paquiez – Théo Sainte-Luce

Sofiane Alakouch – Anthony Briançon – Loïck Landre – Pablo Martinez –Florian Miguel – Gaëtan Paquiez – Théo Sainte-Luce Milieux : Lamine Fomba – Sidy Sarr – Antoine Valerio – Théo Valls

Lamine Fomba – Sidy Sarr – Antoine Valerio – Théo Valls Attaquants : Lucas Buades – Kévin Denkey – Haris Duljević – Romain Philippoteaux – Renaud Ripart

