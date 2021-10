Ligue 1 (J11) | Le Stade de Reims renversé par Troyes dans le derby de la Champagne (1-2)

Les Ultrems avaient imaginé une meilleure fête pour leurs 25 ans. Dans un stade Delaune qui avait retrouvé l'ambiance des grands jours, les supporters de la tribune Jonquet avaient mis les petits plats dans les grands ce dimanche à l'occasion d'un derby qui s'annonçait ouvert et prometteur. Il a tenu ses promesses sans offrir le scénario espéré. Tout avait pourtant si bien commencé pour les Rémois. Enthousiastes, les Rémois dominaient les premières minutes et étaient vite récompensés. Sur un coup-franc tiré par le jeune Alexis Flips, Yunis Abdelhamid envoyait le ballon sous la transversale d'une tête plongeante qui faisait chavirer Delaune. Dépassés, les Troyens peinaient à passer la ligne médiane. Les combinaisons rémoises étaient séduisantes et il fallait un Gauthier Gallon vigilant des les cages auboises pour éviter que le score n'enfle plus.

Une domination sans partage, mais sans but supplémentaire. A dominer sans marquer, les Rémois restaient sous le danger d'un retour troyen. Il interviendra avant la pause, sur la première incursion visiteuse de la mi-temps. Malgré un bel arrêt réflexe de Predrag Rajkovic, Mama Baldé suivait idéalement d'une tête victorieuse. Les Rémois ne s'en remettront pas. Moins fringants après la pause, les Rémois n'ont que quelques tirs lointains pour inquiéter le gardien troyen. Et les changements n'y font pas grand chose. Pire, sur une perte de balle de Valon Berisha devant sa surface, les Aubois se projettent vite. Yunis Abdelhamid renvoie de la tête sur Xavier Chavalerin. L'ancien rémois ne tergiverse pas. Sa reprise de demi-volée trompe le gardien rémois et fait taire Delaune. Les dernières minutes n'y changeront rien. Les tentatives de Mitchell Van Bergen ou Nathanaël Mbuku ne mettront pas en danger Gauthier Gallon. Plus qu'un derby perdu, les Rémois reculent surtout au classement. Les voilà 16e avant un déplacement périlleux à Bordeaux.

A Reims (Stade Delaune), Troyes bat le Stade de Reims 2-1

Mi-temps : 1-1

Arbitre : Pierre Gaillouste

Buts - Abdelhamid (6e) pour Reims ; Baldé (41e), Chavalerin (65e) pour Troyes

Avertissements : aux Rémois Flips (32e), Gravillon (44e, 92e), Matusiwa (86e) ; aux Troyens Kaboré (11e), Gallon (76e)

Exclusion : du Rémois Andreaw Gravillon (92e)

Reims : Rajkovic – Konan, Abdelhamid (cap), Faes, Gravillon – Matusiwa, Cassama (Sissoko, 68e) - Donis (Berisha, 56e), Kebbal (Mbuku, 68e), Flips (Van Bergen, 56e), Touré (Koffi, 78e). Entr. : Oscar Garcia

Troyes : Gallon - Salmier, Giraudon, Rami, Chavalerin (Chambost, 89e), Kaboré, Kouamé, Biancone, Baldé (Dingomé, 68e), Ripart (Suk, 89), Touzghar (Rodrigues, 65e). Entr. : Laurent Battles

