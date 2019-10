Ligue 1 (J11) | Le Stade de Reims reste muet contre Nîmes (0-0) mais continue d'avancer

A l'issue d'une rencontre décousue où chacune des deux équipes aura eu la possibilité de faire la différence, le Stade de Reims n'a finalement pris qu'un point face à Nîmes, renforçant encore ses faiblesses offensives et sa force défensive. Predrag Rajkovic valide un 8e sans encaisser de but

Reims, France

A Delaune samedi soir, les Rémois pourront remercier Clément Turpin, l'arbitre de la rencontre, quand à la demie-heure de jeu, Kevin Denkey poussait le ballon de la tête au-delà de la ligne de but de Predrag Rajkovic. Après une grande confusion, il semble qu'au départ d'un corner, le ballon soit d'abord sorti avant de retrouver l'aire de jeu. Un coup de chaud parmi d'autres et une VAR qui réussit aux Rémois. Car si le gardien rémois était battu sur ce coup, il s'est brillamment imposé sur toutes les autres offensives visiteuses. On se souviendra notamment de cet arrêt réflexe devant Renaud Ripart de la tête. Le même Ripart se trouait ensuite complètement après l'heure de jeu à la réception d'un centre en retrait de Romain Philippoteaux.

Des occasions gardoises qui ne signifie pas pour autant que la domination fut outrageusement nîmoise. Ce serait sans compter les opportunités locales, trop souvent maladroites. Certes Boulaye Dia aura causé des sueurs froides à ses adversaires, d'abord en trouvant les gants de Lucas Dias, puis en contraignant Pablo Martinez à un tacle in extremis tandis que le Rémois se présentait seul face au but. Mais les autres situations auront été gâchées, notamment par Mathieu Cafaro et Moussa Doumbia. Les entrées d'Anastasios Donis et Hyun-Jun Suk ont aussi fait du bien, sans plus de réussite. Surtout les deux équipes ont plusieurs brillé par leur déchet technique et les mauvais choix au milieu de terrain. Pas de quoi offrir un spectacle enthousiasmant. Ralenti, le Stade de Reims continue tout de même d'avancer. Voilà un 18e point acquis, permettant de rester 4e de Ligue 1. Et avant de le bonifier à Nice dans huit jours, les Rouge et Blanc auront à coeur de passer le piège proposé par Bourg-en-Bresse, mercredi en Coupe de la Ligue.

-

A Reims (Stade Delaune), le Stade de Reims et Nîmes font match nul 0-0

Spectateurs : 12329

: 12329 Arbitre : Mr Clément Turpin

: Mr Clément Turpin Pelouse : très bonne

: très bonne temps : nuageux

: nuageux Avertissements - aux Rémois Xavier Chavalerin (45e), Alaixys Romao (59e), Thomas Foket (87e) ; au Nîmois Lamine Fomba (39e ?)

- aux Rémois Xavier Chavalerin (45e), Alaixys Romao (59e), Thomas Foket (87e) ; au Nîmois Lamine Fomba (39e ?) REIMS : Rajkovic – Konan, Disasi, Abdelhamid, Foket – Romao (c), Chavalerin – Doumbia (Kutesa, 76e), Oudin (Suk, 80), Cafaro – Dia (Donis, 71e). Entr. : David Guion

: Rajkovic – Konan, Disasi, Abdelhamid, Foket – Romao (c), Chavalerin – Doumbia (Kutesa, 76e), Oudin (Suk, 80), Cafaro – Dia (Donis, 71e). Entr. : David Guion NÎMES : Dias - Martinez, Paquiez, Briançon (c), Miguel, Sarr, Fomba, Valls, Philippoteaux (Buades, 92e), Ripart, Denkey (Duljevic, 66e). Entr. : Bernard Blaquart

-

-

-