Ligue 1 (J11) | Le Stade de Reims va tenter de poursuivre sur sa lancée face au Nîmes Olympique (15h)

Face à une équipe nîmoise qui reste sur quatre défaites consécutives, les Rémois ont l'occasion de poursuivre leur série d'invincibilité et de s'éloigner de la zone de relégation. Mais gare à cette équipe gardoise reste plus à l'aise à l'extérieur qu'à domicile.

Les dernières minutes disputées en Ligue 1 par le Stade de Reims ne sont pas les moins douloureuses de ce début de saison. Trois minutes de temps additionnel au cours desquelles les Rémois ont encaissé deux buts sur la pelouse du Stade Bollaert-Delelis à Lens et aurait pu se voir siffler un penalty si le VAR n'avait pas déjugé l'arbitre. Ce score nul 4 buts partout à Lens alors que Reims menait 4 à 2 à la 90e minute pourrait peser lourd dans les têtes. Mais finalement, la trêve internationale, le recul pris sur une prestation aboutie en seconde période sur le plan offensif et aussi la bonne quinzaine des internationaux dans leurs sélections respectives, ont permis à tout le monde de passer à autre chose. Avec une manière positive de voir les choses : le Stade de Reims est sur une série en cours de 3 matches sans défaites dont 2 victoires, ce qui est en l'état un parcours plus que correct. Il va donc falloir confirmer face à une équipe de Nîmes qui elle, n'y arrive plus depuis son exploit dans le derby sur la pelouse de Montpellier. Les Nîmois ont enchaîné 4 défaites consécutives dont 3 à domicile (Paris, Bordeaux, Metz et Angers). Pas de quoi se rassurer pour autant : le Nîmes Olympique ne réussi pas au Stade de Reims depuis le retour en Ligue 1 en 2018. Quatre matches, aucune victoire pour deux matches nul. Face à une défense qui risque de jouer très bas pour tenter de piéger les Rémois en contre, les hommes de David Guion ne seront ps forcement dans la physionomie de match qu'ils affectionnent. A noter pour cette rencontre les retours de Ghislain Konan, Thibault De Smet et Arber Zeneli. Xavier Chavalerin n'est pas encore tout à fait près après sa blessure à la cuisse. Le gardien Predrag Rajkovic, revenu tard de séléction, est lui absent.