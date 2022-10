Ligue 1 (J11) : Réduit à neuf, le Stade de Reims prend un bon point à Lorient (0-0)

L'entraîneur a changé, pas tellement le scénario. A Lorient ce samedi, en match décalé de la 11e journée de Ligue 1, le Stade de Reims est retombé dans ses travers concernant l'indiscipline. Cette fois réduits à neuf, les Rémois ont pourtant repoussé les velléités d'une pâle équipe lorientaise, privée, il est vrai, de son meilleur buteur, Terem Moffi sorti rapidement sur blessure.

ⓘ Publicité

Dès le retour des vestiaires en effet, Dion Lopy, d'un geste mal maîtrisé se rendait coupable d'une faute qui lui valait un second carton jaune. Un pêché mignon qui ne permettait plus d'offrir une gourmandise offensive qui pourrait rapporter trois points. L'attaque rémoise s'était de toute façon révélée bien timide avant la pause, ne s'offrant qu'une véritable occasion par l'intermédiaire d'un Marshall Munetsi malheureux à la finition. Les Lorientais n'étaient pas bien plus inspirés sans Moffi, vite sorti après s'être blessé à la cheville. Seul le remuant Danga Ouattara offrait quelques frayeurs à Yevhann Diouf impeccable du début à la fin.

8 expulsions en 11 matchs

L'exclusion de Dion Lopy et la blessure de Marshall Munetsi laissait un milieu de terrain démuni où le seul Azor Matusiwa comblait les vides tant bien que mal. Reims a reculé sans paniquer. Et Lorient n'en profitait pas. Mieux, les Rémois, via Arber Zeneli et surtout Folarin Balogun étaient proches d'ouvrir le score. Mais à l'approche de la fin du match, les Bretons accentuaient la pression. Et sur une ultime action, Emmanuel Agbadou sortait mal à propos. De quoi valoir un carton rouge direct. A neuf, les Rémois résistaient quelques instants de plus pour prendre un nouveau point au classement. Le neuvième cette saison. C'est à peine plus que le nombre de carton rouge que l'équipe a pris.

. -

loading

. -

. -

à venir

. -

loading

loading