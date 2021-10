Ligue 1 (J11) | Reims - Troyes, jour de derby en Champagne (15 heures)

Les puristes vous diront que le vrai derby, pour le Stade de Reims, c'est avant tout celui face à Sedan. Mais en attendant peut-être un jour de voir cette rivalité marno-ardennaise s'exprimer à nouveau au grand jour, cette rencontre face à Troyes ce dimanche aura forcement une saveur particulière. Cela faisait 5 ans que les deux clubs ne s'étaient plus rencontrés, et quoi qu'en disent les puristes, il s'agit d'un vrai derby au sens propre du terme, à savoir une rencontre entre voisins séparés d'à peine 150 kilomètres. Car ce derby a souvent permis d'écrire de belles ou moins belles histoires. Evidemment, la première reste le Stade de Reims - ESTAC de mars 2012, lorsqu'à la dernière minute du match, au bout du temps additionnel, Cédric Fauré faisait hurler de bonheur le Stade Delaune en inscrivant le but de la victoire, faisant un grand pas vers la remontée en Ligue 1, 33 ans après. Il y a eu aussi ce Troyes - Reims, au stade de l'Aube cette fois-ci, en avril 2016. Une rencontre perdue par les Rémois qui s'enfonçaient un peu plus au classement de Ligue 1, alors que les Aubois étaient eux déjà quasiment condamnés à la relégation. On peut dire que cette défaite dans l'Aube avait également propulsé les Rémois en Ligue 2, puisqu'il a manqué 2 points à l'issue de la saison pour se maintenir. On notera également que le Stade de Reims n'a jamais battu l'ESTAC en Ligue 1 en quatre confrontations avec deux défaites au Stade de l'Aube et deux matches nuls à Delaune.

Pour ce derby 2021, on sera loin de ces souvenirs. Les deux équipes sont actuellement en fin de classement, mais à quelques points seulement de la première partie du tableau. Il n'y a donc aucune urgence pour les deux équipes, juste la volonté de se donner un peu d'air. A noter que pour cette rencontre, l'entraîneur rémois, Oscar Garcia, sera toujours privé de Thomas Foket et Marshal Munetsi. Mathieu Cafaro sera lui de retour de blessure. Côté troyens, Xavier Chavalerin retrouvera ses anciens partenaires et son ancien club qu'il a quitté il y a à peine deux mois.

-> Stade de Reims - ESTAC Troyes - Coup d'envoi de la rencontre à 15 heures. Ce sera à suivre en direct et en intégralité sur France Bleu Champagne-Ardenne à partir de 14 heures.

LE GROUPE

Gardiens : Predrag RAJKOVIC, Yehvann DIOUF, Nicolas PENNETEAU

Défenseurs : Yunis ABDELHAMID, Wout FAES, Andreaw GRAVILLON, Sambou SISSOKO, Fodé DOUCOURE, Ghislain KONAN, Bradley LOCKO, Moustapha MBOW

Milieux : Moreto CASSAMA, Dion LOPY, Alexis FLIPS, Azor MATUSIWA, Valon BERISHA, Mathieu CAFARO

Attaquants : Nathanaël MBUKU, Ilan KEBBAL, N'diri KOFFI, Mitchell VAN BERGEN, Anastasios DONIS, El Bilal TOURE

Absents : Arber ZENELI (blessé - genou), Thomas FOKET (blessé - mollet), Marshall MUNETSI (blessé - ischio), Hugo EKITIKE (suspendu),

Moussa DOUMBIA (choix), Fraser HORNBY (reprise)