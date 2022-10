Ligue 1 (J12) : Face à Auxerre, le Stade de Reims retrouve enfin la victoire à Delaune (2-1)

Cette fois, les Rémois ont confirmé. Après deux matchs nuls encourageants face à Paris puis à Lorient, le Stade de Reims a enfin trouvé le succès qu'il n'avait plus trouvé depuis fin août cette saison, et depuis le 20 avril à domicile. Voilà de quoi dépoussiérer les tablettes et peut-être lancer une saison, contrainte jusqu'ici par des faits de match souvent contraires. Face à Auxerre ce dimanche, les Rémois ont cette fois conclu le match sans expulsé. Plus facile pour pousser dans les dernières minutes et ainsi inscrire le but de la victoire. C'est exactement ce qu'a fait Junya Ito. Au second poteau, il reprenait victorieusement un centre de Mitchell Van Bergen, mal repoussé par le gardien auxerrois. Il restait alors trois minutes. Comme si la malédiction quittait enfin le Stade de Reims.

C'est que jusqu'alors, les Rouge et Blanc avaient fait preuve de malchance malgré des intentions offensives louables. Dès les premières secondes, Arber Zeneli fonçait vers le but seulement stoppé par une faute adverse. Rapidement, le Kosovar combinait avec Folarin Balogun pour créait le danger. Mais les deux attaquants portaient trop le ballon pour mettre à mal une défense bourguignonne vigilante. Porté par un public renforcé d'Andreaw Gravillon, meneur d'allure pour quelques minutes en tribune Jonquet, les Rémois poussaient sans réussite, la faute à un Benoît Costil inspiré.

Balogun - Ito - Zeneli, trio encore gagnant

Il faut finalement une superbe passe de Zeneli pour Balogun pour assister à l'ouverture du score logique. Un avantage de courte durée. Seul dans la surface, Mbaye Niang avait le bon timing pour ajuster Yevhann Diouf. Reims ne s'en laissait pas compter. Le retour des vestiaires était haletant. Dans un match ouvert et rythmé, les deux équipes s'offraient de nombreuses situations, sans que les filets ne tremblent. Dominateurs les Rémois n'étaient pas récompensés. Sur un bon centre, Alexis Flips trouvait Balogun dont la reprise était repoussée par le poteau. Delaune imaginait alors le retour des mauvais démons. Jusqu'à cette 87e minute et la délivrance offerte part Ito. Une libération générale qu'il faut désormais confirmer à Brest dimanche prochain.

