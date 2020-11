Ligue 1 (J12) - Le DFCO à Nice, pour passer des paroles aux actes

Chaque week-end, la question revient et commence à exaspérer les supporters dijonnais : quand va-t-on enfin voir la première victoire du DFCO cette saison ? Peut-être en faisant un exploit à l'extérieur contre l'OGC Nice, dimanche 29 novembre 2020, pour la 12e journée de Ligue 1 ? Le DFCO retrouve en tout cas pour cette rencontre Junior Dina Ebimbé, qui avait raté les deux derniers matchs des Rouges à cause d'une blessure. Wesley Lautoa en revanche, sorti touché à un orteil contre Lens, est absent. Les Niçois seront eux privés de plusieurs joueurs majeurs, comme Atal, Dolberg, Dante ou Schneiderlin.

En quête d'un leader

Avec les départs cet été de Gomis, Amalfitano ou Tavares, le DFCO est orphelin de plusieurs joueurs majeurs, historiques pour certains. Depuis le début de la saison, au moment de sonner la révolte ou au contraire de calmer le jeu pendant les matchs, on sent que certains joueurs ont du mal à endosser ce costume. "Tout le monde est leader", explique pourtant le capitaine du DFCO Bruno Ecuele Manga, à qui ce rôle incombe naturellement du fait de son brassard. "J'essaye de parler sur le terrain et en dehors aussi, détaille-t-il. Je ne suis pas quelqu’un qui va gueuler, qui va crier. Chacun à son niveau essaye de mettre du sien, même les jeunes, il y a en a qui reprochent aux plus anciens, donc tout le monde est leader dans l'équipe". Si personne ne se détache, l'entraîneur David Linarès a en tout cas beaucoup insisté sur la notion de "cohésion" cette semaine, en multipliant les temps d'échanges et les réunions - individuelles ou collectives.

Le réveil de Mounir Chouiar ?

La clé de ce match peut venir d'un retour en grâce - ou du moins à son niveau - de Mounir Chouiar. Le meneur de jeu était absent du groupe contre Lens la semaine dernière à cause d'une sanction : il était arrivé en retard à une mise au vert. "On a échangé sur le moment, pour moi clairement c'était un manque de sa part, mais on ne va pas s'attarder continuellement là-dessus, il y a eu un message fort envoyé au vestiaire, a expliqué cette semaine David Linarès, l'entraîneur du DFCO. J'ai bien aimé son attitude de travail et son comportement cette semaine, et que d'autres joueurs lui parlent et lui signifient les qualités qui sont les siennes ... mais aussi les devoirs". Si le message est reçu 5/5, Mounir Chouiar peut faire mal, il l'a déjà prouvé par le passé, comme face à Bordeaux la saison dernière. Son entraîneur espère bien le voir gagner en régularité.

Ne pas se présenter "en victimes"

L'adversaire du week-end, Nice, 9e au classement avant le début de la journée, est une équipe habituée au haut de tableau. Mais c'est aussi une équipe qui n'est pas au mieux en ce moment : très touchée par le Covid-19, qui reste sur trois défaites toutes compétitions confondues, qui rejoue en Europe League la semaine prochaine, qui est privée de plusieurs joueurs blessés dont l'expérimenté défenseur Brésilien Dante. L'entraîneur du DFCO David Linarès a donc voulu faire passer ce message : "On va aborder ce match avec détermination, on ne va pas se présenter en victimes, on va se présenter en acteurs, pour essayer de sortir le plus vite possible la tête de l'eau".