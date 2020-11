Ligue 1 (J12) : Le management de Franck Haise, l'une des clés de la réussite lensoise

Lourdement touché par le Covid et contraint de ne pouvoir disputer qu'un seul match en un mois entre le 4 octobre et le 7 novembre (le derby perdu contre le LOSC le 18 octobre), le Racing Club de Lens est aujourd'hui dans l'obligation d'enchaîner un 3ème match en seulement 7 petits jours.

22 joueurs ont débuté dans le 3412 de Haise

Une donnée prise en compte par Franck Haise qui s'évertue depuis le début de la saison à utiliser le plus grand nombre de joueurs à disposition dans son effectif. Le coach néophyte a ainsi fait débuter, dans son 3412 de départ, 22 joueurs différents depuis la première journée de L1.

Jean-Louis Leca reste indéboulonnable dans le but, mais devant lui en charnière centrale, 6 éléments ont eu les faveurs du coach, Badé Gradit Médina les 3 titulaires relayés par Fortes Radovanovic et Haïdara. Ce dernier a d'ailleurs profité de sa polyvalence pour entretenir la concurrence dans le couloir gauche avec Sylla et Boura, quand à droite Michelin fait le match avec Clauss.

Forte concurrence au milieu et devant

Même constat dans l'entrejeu avec l'utilisation de 5 joueurs depuis le 23 août et le premier match perdu à Nice 2 1: Cahuzac Doucouré Fofana Mauricio et Perez ( transféré à Grenoble avant la fin du Mercato). Enfin offensivement le trio Kakuta Sotoca Ganago, auteur de 11 buts depuis le début du championnat, peut compter sur Jean, Banza, Kalimuendo pour souffler un peu.

Le groupe vit bien ou ...presque bien

Une situation parfaitement gérée par le staff technique qui ne semble pas provoquer trop de vagues au sein du vestiaire. "Si certains veulent des explications ils peuvent taper à ma porte, confirme Franck Haise. J’essaie d’être juste dans mes choix. Bien sûr, certains ne sont pas satisfaits mais le message est clair, c’est le collectif qui passe en priorité. Ca se passe très bien pour le moment mais il y a obligatoirement des moments de frustration, mais comme partout."