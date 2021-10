Ligue 1, J12 : Le RC Lens va se jauger à Lyon

Le Racing Club de Lens a rebondi directement après la défaite à Montpellier (1-0), en dominant le FC Metz 4-1 dimanche dernier. Il faudra se surpasser ce samedi soir (21h00) pour rivaliser avec l'Olympique Lyonnais de Peter Bosz qui impressionne par la qualité de son jeu malgré une 9e place après 11 journées.

La décla : "Je préfère avoir l'embarras du choix"

Deux attaquants devant Gaël Kakuta en meneur de jeu ou trois attaquants comme contre Metz (4-1), Franck Haise créent différentes variantes dans son animation offensive. Quand Kakuta est absent ou en méforme, la solution poste pour poste de nomme David Pereira Da Costa comme à Marseille, tandis que l'attaque à trois permet d'utiliser trois profils de joueurs différents qui permutent sans cesse pour gêner la défense adverse. Contre Lyon, le retour de Kakuta dans le 11 de départ semble être la tendance. Franck Haise lui, est ravi d'avoir le choix.

Franck Haise (coach RC Lens) : "J'ai l'embarras du choix" Copier

Le joueur : Gaël Kakuta

Métronome et pièce centrale du jeu lensois la saison dernière, le meneur de jeu semble plus discret cette saison. Un seul but à Bordeaux, aucune passe décisive, l'ancien Amiénois est aussi sujet à des blessures régulièrement. "Gaël a été absent 3 semaines de l'entraînement collectif" rappelle Franck Haise, "je sens qu'il monte en puissance, aujourd'hui j'ai l'embarras du choix avec des joueurs de qualité." Les possibilités ? David Pereira Da Costa en poste pour poste, ou avec une attaque à trois comme contre Metz.

Son influence reste importante dans le jeu, mais un match dans le match pourrait s'installer avec Lucas Paqueta, leader technique de l'OL qui réalise un début de saison tonitruant dans le jeu et dans les statistiques (5 buts, 3 passes). Alors Gaël, le déclic au Groupama Stadium ?

La stat' : 1,59

Face à Lyon, Franck Haise va disputer son 50e match officiel en tant qu'entraîneur de l'équipe première du Racing Club de Lens (précédemment entraîneur de la réserve). Avant ce match, son bilan est de 1,59 points de moyenne par match, avec 78 points en 49 matchs, ce qui le place derrière "le druide" Daniel Leclercq (1,64) dans l'histoire du Racing. Une bonne opération face à Lyon lui permettrait de marquer un peu plus son empreinte dans l'histoire du club, et une bonne façon de célébrer sa 50e sur le banc lensois.

La compo France Bleu Nord : Un 11 classique, Kakuta titulaire

Leca - Gradit, Danso, Médina - Clauss, Doukouré, Fofana, Frankowski - Kakuta - Sotoca, Kalimuendo