Ligue 1 (J12) | Le Stade de Reims à Lyon pour une nouvelle relance (13h)

C'est une affiche qui aurait déjà du avoir lieu à huis clos, le vendredi 13 mars dernier, alors que le Stade de Reims était 6e de Ligue 1 face à une équipe lyonnaise en difficulté. Un huis clos car la situation sanitaire de la France inquiétait. Mais le matin du match, la Ligue de Football Professionnel décidait de suspendre le championnat de Ligue 1. Et le pays était confiné 5 jours plus tard. L'affiche aura cette fois-ci bien lieu, toujours à huis clos, mais dans un contexte sportif bien différent. Les Rémois peinent à décoller dans ce championnat, quant aux Lyonnais, ils sont bien à leur aise. Deuxième au classement avant le début de cette 12e journée, ils viennent de prendre 13 points sur 15 possibles. Ils sont invaincus depuis le 15 septembre dernier et n'ont pas encore perdu à domicile cette saison. Autant de faits qui illustrent la difficulté de la tâche qui attend les Rémois qui en terme de résultats, ne sont pas au rendez-vous. La défaite finalement assez injuste face à Nîmes dimanche dernier à Delaune a mis un nouveau coup de frein. Pour ce match à Lyon, les Rémois seront privés de Xavier Chavalerin et Valon Berisha. retours en revanche du gardien Predrag Rajkovic et du défenseur Wout Faes.

