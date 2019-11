Ligue 1 (J12) | Le Stade de Reims en déplacement à Nice pour poursuivre sur sa lancée (17h)

Reims, France

Malgré les faibles écarts au classement, c'est un parcours diamétralement opposé que vivent les deux clubs qui s'affrontent ce dimanche à l'Allianz Riviera à Nice. Les Niçois sont dans une période très difficile, sans victoire depuis la venue de Dijon au mois de septembre et sur une série en cours de 4 défaites consécutives toutes compétitions confondues, la dernière en date, c'était mercredi dernier sur la pelouse du club de Ligue 2 du Mans en Coupe de la Ligue (2-3). Nice n'y arrive pas et a beaucoup de mal à passer un cap avec une jeune équipe en pleine croissance, et un environnement difficile à gérer. A l'inverse, les Rémois arrivent à Nice avec le plein de confiance. Les hommes de David Guion sont sur une série en cours de 4 matches sans défaite dont 3 victoires, là aussi toutes compétitions confondues. Ils viennent de prendre 9 points sur 12 possibles lors des 4 derniers matches de Ligue 1, avec une solidité défensive qui s'affirme un peu plus à chaque match. Pas de quoi fanfaronner pour autant : ce match à Nice s'annonce délicat pour les Rémois face à une équipe blessée, poussée par son public et dans l'obligation de gagner pour ne pas se retrouver trop loin de la première partie du classement, car après tout, malgré ces dynamiques opposées, Nice n'a que 5 points de retard sur Reims. C'est tout le "charme" de la Ligue 1, version 2019-2020.

