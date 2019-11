Ligue 1 (J12) | Le Stade de Reims se complique la tâche et s'incline à Nice (0-2)

Nice, France

C'est l'histoire de ce match. Tandis que Nice et Reims s'annihilaient gentiment malgré un rythme intéressant, une faute pour un tacle à retardement de Moussa Doumbia sur Youcef Atal a tout changé. Car à la réception du carton, le milieu rémois a applaudi Jérémy Stinat cyniquement comme pour lui faire comprendre sa désapprobation. Un geste qui a déplu à l'arbitre de la rencontre, qui n'a pas hésité pour sortir le rouge. Dès lors, la donne était bien différente. Désorganisés, les Rémois subissaient. Et si Predrag Rajkovic repoussait une première tentative de Pierre Lees-Melou, Wylan Cyprien récupérait bien le ballon à l'entrée de la surface et envoyait une mine du droit qui trouvait le petit filet opposé. Sonnés les Rémois encaissaient même un second but sur corner, Alaixys Romao, sur sa ligne, ne pouvant éviter le pire face au tir de Christophe Hérelle.

Il faut le retour au vestiaire pour redonner de l'allant aux Rémois. Les protégés de David Guion, sentant peut-être la fragilité niçoise, retrouvaient vite leurs esprits, mais devaient à nouveau se confronter à un manque de réalisme terrible (11 tirs, 3 cadrés). Tour à tour, Mathieu Cafaro, Boulaye Dia puis Dereck Kutesa entré en cours de match, se sont essayés face à Walter Benitez. En vain. Difficile de savoir si les Rémois auraient fait mieux sans ce carton rouge précoce. Il s'agit en tout cas d'un contrainte supplémentaire dont les Rémois n'avaient pas besoin. Sans Xavier Chavalerin et Moussa Doumbia contre Angers, les Marnais devront désormais éviter une seconde défaite de rang et rentrer dans le rang. Angers, qui de fait, est le nouveau dauphin du PSG.

A Nice (Allianz Riviera), Nice bat le Stade de Reims 2-0

Mi-temps : 2-0

: 2-0 Spectateurs : 15468

: 15468 Arbitre : M. Jérémy Stinat

M. Jérémy Stinat Pelouse : bonne

: bonne Buts : Cyprien (33e), Hérelle (41e) pour Nice

Cyprien (33e), Hérelle (41e) pour Nice Avertissements - au Niçois Youcef Atal (16e) ; aux Rémois Moussa Doumbia (26e), et Alaixys Romao (33e)

au Niçois Youcef Atal (16e) ; aux Rémois Moussa Doumbia (26e), et Alaixys Romao (33e) Exclusion : du Rémois Moussa Doumbia (26e)

: du Rémois Moussa Doumbia (26e) Nice : Benitez – Dante (cap), Coly, Sarr, Hérelle (Burner, 66e), Lees-Melou, Atal, Danilo, Cyprien, Ganago (Dolberg, 74e), Claude-Maurice (Thuram, 83e). Entr. : Patrick Vieira

: Benitez – Dante (cap), Coly, Sarr, Hérelle (Burner, 66e), Lees-Melou, Atal, Danilo, Cyprien, Ganago (Dolberg, 74e), Claude-Maurice (Thuram, 83e). Entr. : Patrick Vieira Reims : Rajkovic – Kamara, Abdelhamid, Disasi, Foket – Romao (cap) (Munetsi 60e), Chavalerin – Doumbia, Cafaro (Kutesa, 75e), Oudin (Nkada, 70e), Dia. Entr. : David Guion

