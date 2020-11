Ligue 1 (J12) | Le Stade de Reims toujours à l'arrêt après une lourde défaite à Lyon (3-0)

Cette fois, les Rémois n'auront pas eu l'occasion d'avoir des regrets. A Lyon ce dimanche, les protégés de David Guion n'ont rien pu faire contre une équipe qui a joué à sa main. Mais elle donne tout de même l'impression d'avoir donné le match. Les premières minutes offraient malgré tout quelques espoirs. Si Karl Toko-Ekambi trouvait le poteau à l'issue d'un contre mené rapidement, Mathieu Cafaro offrait à Reims une belle occasion d'ouvrir le score après seulement 12 minutes de jeu. Parti seul dans la profondeur, le milieu de terrain rémois a avancé jusqu'à se présenter face à Anthony Lopes. Mais le gardien rhodanien s'est bien interposé et l'éclaircie rémoise s'est vite estompée.

Encore sauvé par son poteau quelques minutes plus tard, Predrag Rajkovic ne pourra rien après 20 minutes de jeu lorsque Karl Toko Ekambi, encore lui, surgissait seul au 2e poteau, à la réception d'un centre venu de la gauche. La faute à une défense naïve et trop souvent dépassée et un manque de lucidité. Une erreur que Moreto Cassama paye cash après 32 minutes de jeu. Tandis que Marshall Munetsi perd bêtement le ballon, le milieu bissaoguinéen tacle irrégulièrement Memphis Depay et se voit exclu par l'arbitre de la rencontre.

Reims impuissant à 10 contre 11

Menés et en infériorité numérique, les Rémois ne baissent pas les bras. Et Boulaye Dia tout proche d'égaliser sur percée avant la pause. Mais Anthony Lopes reste vigilant. Le retour des vestiaires sera cruel. Sur une frappe lointaine de Bruno Guimaraes, Marshall Munetsi dévie malencontreusement le ballon. Le gardien marnais est pris à contre-pied (49e). A 2-0, le suspense n'existe plus. Le rythme baisse et Reims ne montre plus rien. Le 3e but de l'entrant Moussa Dembélé est presqu'anecdotique tant il ne change pas la physionomie d'une rencontre où les espoirs rémois ont vite été annihilés. La défaite est lourde, et la dynamique compliquée. Déjà privé de Xavier Chavalerin et Valon Berisha, David Guion devra se passer de Moreto Cassama au milieu de terrain dimanche prochain pour la réception de Nice dimanche prochain.

A Lyon (Groupama Stadium), Lyon bat le Stade de Reims 3-0

Mi-temps : 1-0

Arbitre : Mr Jérôme Miguelgorry

Pelouse : correcte

: correcte Buts - Toko Ekambi (22e), Bruno Guimaraes (49e), Dembélé (66e) pour Lyon

Avertissements - aux Lyonnais Maxwell Cornet (62e) et Moussa Dembélé (82e) ; au Rémois El Bilal Touré (14e)

- aux Lyonnais Maxwell Cornet (62e) et Moussa Dembélé (82e) ; au Rémois El Bilal Touré (14e) Exclusion - du Rémois Moreto Cassama (32e)

Lyon : Lopes - Cornet (De Sciglio, 72e), Denayer, Marcelo (Diomandé, 71e), Dubois - Paqueta, Thiago Mendes, Bruno Guimaraes (Caqueret, 82e), Toko Ekambi, Kadewere (Dembélé, 61e), Depay (Cherki, 71e). Entr. : Rudi Garcia

: Lopes - Cornet (De Sciglio, 72e), Denayer, Marcelo (Diomandé, 71e), Dubois - Paqueta, Thiago Mendes, Bruno Guimaraes (Caqueret, 82e), Toko Ekambi, Kadewere (Dembélé, 61e), Depay (Cherki, 71e). Entr. : Rudi Garcia Reims : Rajkovic – Konan, Abdelhamid, Faes, Foket – Munetsi, Cassama - Doumbia (Zeneli, 55e), Cafaro (Drammeh, 72e), Dia (Mbuku, 55e), Touré (Sierhuis, 72e). Entr. : David Guion

