LIGUE 1 (J12) - Montpellier tenu en échec par Amiens (1-1) à la Mosson

Soirée frustrante pour les footballeurs montpellérains accrochés ce samedi par Amiens (1-1) lors de la 12e journée de Ligue 1. Giovanni Sio avait pourtant ouvert le score avant qu'Avelar sur une reprise de volée remette les picards en scelle. Montpellier est 8e au classement.

Un épisode cévenol comme invité. Sous des trombes d'eau, les Montpelliérains ont laissé filé deux points ce samedi soir face à Amiens (1-1). Michel Der Zakarian avait décidé de maintenir le système à 5 défenseurs et de titulariser Mbenza et Camara en attaque.

Souleymane Camara qui s'est vu refuser un but de la tête à la 14e minute pour une position de hors-jeu. Mais l'entrée de Sio à la place d'Isaac Mbenza a donné un second souffle à Montpellier. C'est d'ailleurs lui qui ouvre le score sur une passe de Paul Lasne. Malheureusement, Amiens égalise sur un but somptueux.

A noter que Morgan Poaty s'est blessé à la cuisse droite. Titularisé pour la première fois en Ligue 1, le jeune défenseur du MHSC a été remplacé à la 57e par Ruben Aguilar.

Les buts

Giovanni Sio à la 83e minute ouvre le score pour Montpellier sur un ballon piqué. Mais Amiens est revenu en toute fin de rencontre par Danilo Avelar à la 88e d'une reprise de volée suite à un corner repoussé par la défense du MHSC.

La déclaration

"C'est une grosse déception pour nous. On a essayé de rester solide jusqu'à la fin mais Amiens marque ce but extraordinaire" - Giovanni SIo

Le classement