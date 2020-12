Ligue 1 (J13) - DFCO - Saint-Etienne, l'heure de la confirmation ?

Galvanisé par son premier succès de la saison face à Nice (3-1), le DFCO reçoit l'AS Saint-Etienne, dimanche 6 décembre 2020 au Stade Gaston Gérard, pour le compte de la 13e journée de Ligue 1. Pour ce match, les Dijonnais seront privés de Lautoa et Coulibaly, blessés, et de Fouad Chafik, suspendu. Toujours lanterne rouge au classement, le DFCO se doit de prendre un maximum de points face aux Verts, concurrents directs dans le bas de tableau.

Réussir à enchaîner

C'est la difficulté pour le DFCO depuis le début de la saison : reproduire les bonnes performances. Après les bons matchs nuls contre Montpellier et Rennes ? Défaites cinglantes contre Bordeaux et le PSG. Après le match abouti à Metz (1-1) ? Revers décevant contre Lens 1-0. Face à Nice, les joueurs dijonnais se sont rassurés, ont montré qu'ils sont capables de marquer et de tenir le score. "On se garde d'être dans l'euphorie, on insiste sur la confiance mais on y ajoute des ingrédients pour ne pas se prendre pour ce qu'on n'est pas, met en garde David Linarès, l'entraîneur dijonnais. On est une équipe qui a besoin d'être à 120% dans l'état d'esprit pour obtenir des résultats".

La victoire a Nice a fait du bien au moral selon le gardien Anthony Racioppi Copier

Mama Baldé, l'homme en forme

L'une des clés du match, ce sera la forme de Mama Baldé, auteur de quatre buts depuis le début de la saison, dont un doublé face aux Aiglons la semaine dernière. La saison passée, cantonné sur l'aile droite, il avait inscrit 6 pions en championnat. Cette année, il a été repositionné à la pointe de l'attaque. "Le fait d'être enfermé sur le côté c'était un peu restrictif par rapport à sa puissance. Il progresse aussi dos au jeu. J'aime sa relation avec les passeurs. Quand il est lancé il est difficile à rattraper", détaille David Linarès, également élogieux sur les replis défensifs du numéro 17.

David Linarès parle du repositionnement de Mama Baldé à la pointe de l'attaque Copier

La bête noire est verte

L'adversaire du jour, l'AS Saint-Etienne, n'est pas en grande forme. Les Verts restent sur neuf matchs sans victoires, même si leur dernière sortie s'est soldée par un nul face à Lille. Mais attention, quand on regarde l'historique des confrontations, on s'aperçoit que l'ASSE est en réussite en Bourgogne : en cinq matchs de Ligue 1 à Gaston Gérard, Dijon a perdu cinq fois. "Aucune incidence" pour David Linarès, puisque selon lui "beaucoup de joueurs sont arrivés et vont découvrir cet adversaire". Gageons quand même qu'en tant qu'ancien Lyonnais - comme son gardien Anthony Racioppi - une victoire face aux Verts sera d'autant plus savoureuse.