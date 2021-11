Ligue 1 (J13) | Le Stade de Reims déjà sous pression avant de recevoir Monaco (15 heures)

On peut toujours se rassurer en se disant qu’après tout, le Stade de Reims, avant le début de cette 13e journée, n’est qu’à 3 point du 14e Troyes et à 4 du champion de France en titre Lille. On peut aussi se faire du bien à la tête en employant la méthode Coué, en se disant qu’après tout aussi, il reste des matches (26), que des bouts de matches sont parfois prometteurs, que des joueurs blessés comme Marshall Munetsi ou Thomas Foket ont manqué ces derniers temps, et que les nouveaux blessés forfaits ou incertains aujourd'hui face à Monaco comme par exemple Ghislain Konan n'arrangent rien à l'affaire. Bref, on peut se dire que tout ne va pas si mal et que surtout, ça ira mieux demain…

Les Rémois ne savent pas conserver un résultat

L’optimisme est une philosophie, les faits sont une réalité. Et la pente qu’est en train de prendre cette équipe rémoise est dangereuse. Sur une série de deux défaites consécutives, deux défaites émotionnellement marquantes face à Troyes et Bordeaux, le Stade de Reims se rapproche un peu trop rapidement du précipice et les signaux envoyés sont mauvais. Depuis le depuis de la saison, Reims a perdu 12 points après avoir mené au score. Face à Montpellier, Metz, Brest, Troyes et surtout Bordeaux, Reims n’a pas réussi à conserver son avantage au tableau d'affichage. Une manie qui n’a rien de bon dans un championnat et qui souvent, prédestine les équipes à de drôles de désillusion en fin de saison. D’autant que ce problème s’étale sur 3 mois, depuis le mois d’août, c’est tout sauf un accident et un problème passager qui n'arrive pas à être solutionné. C’est même devenu une rengaine. Les Rémois ne progressent pas dans cette faculté à conserver un résultat. Pire, le coup de bambou pris sur la tête à Bordeaux où l’équipe a encaissé 3 buts en 17 minutes après avoir mené 0-2 pourrait virer au "syndrome". La volonté de toujours marquer un but de plus plutôt que de conserver son ou ses buts d’avance est louable ; c'est la philosophie de jeu d'Oscar Garcia, mais est-ce que cette frénésie offensive est compatible avec la jeunesse de cet effectif ? Pas sûr. Mais finalement, comment faire autrement ? On ne fera pas devenir ces jeunes joueurs soudainement plus vieux, comprenez plus expérimentés. Il faudra du temps, c'est visiblement assumé par le club. Reste à savoir s'il ne faudra pas trop de temps pour y arriver et que la ligne d'arrivée s'approchera avant le début de cette maturité espérée.

Alors bien sûr, les Rémois ont souvent été plaisants à voir jouer, de belles séquences, de beaux mouvements qui traduisent une philosophie de jeu ambitieuse. Mais sans efficacité ni régularité sur 90 minutes et surtout sans point au terme des rencontres, cette philosophie ne suffira pas à l’équipe pour exister en Ligue 1. Peut-être faut-il patienter ? Soit. Mais le chantier paraît bien long à mettre en place et les résultats actuels font courir le risque de prendre un retard rédhibitoire.

Ainsi, l’entraîneur rémois Oscar Garcia semble parfois s'agacer, notamment à chaud dans ses réactions après les matches, de cette évolution trop lente de ses jeunes pousses. Il n’hésite plus en conférence de presse à se réfugier derrière cette jeunesse parfois… encore trop jeune pour évoluer en Ligue 1. Déplorer à mots à peine masqués le départ de Xavier Chavalerin à Troyes, ou encore rappeler, comme après le match face à Troyes, qu’il n’a plus dans son effectif Boulaye Dia et ses 14 buts la saison dernière pour exister offensivement. Même s'il ne se défausse pas pour autant : "Avec de jeunes joueurs ce n'est pas facile car ils doivent jouer pour avoir de l'expérience. Si ces jeunes joueurs ne jouent pas, ils n'auront jamais d'expérience" insiste Oscar Garcia. "C'est la philosophie du club, c'est une philosophie très claire. Nous sommes l'une des équipes qui fait jouer le plus de jeunes en Europe et on doit être fiers de cela. Mais il y a des choses positives, et des choses moins positives. Quand je suis arrivé ici, le club a été clair avec moi : il voulait développer les jeunes joueurs. On a les joueurs que l'on a et on doit travailler avec eux pour les améliorer."

Le départ soudain de Will Still pèse-t-il ?

L'entraîneur rémois n'est donc pas résigné même après la claque reçue à Bordeaux. "Quand tu reçois un coup, tu as deux options : tomber et pleurer ou tomber et te relever. Et nous on a choisi la deuxième..." Difficile de faire autrement en effet alors qu'il reste 26 matches à disputer. Reims doit avancer avec ses moyens et son effectif, même en difficulté, et implorer la patience de ses supporters. Et Oscar Garcia aussi, même si ce dernier semble parfois "orphelin" de son adjoint Will Still (1), parti soudainement il y a trois semaines et avec lequel il semblait bien s'entendre. Ce départ aussi brutal qu’inexpliqué interroge. Oscar Garcia ne semble pas avoir la même affinité avec son nouvel adjoint parachuté à la hâte, le Portugais Joao Nuno Fonseca, ce qui en soit n’est pas illogique car ce dernier doit découvrir les joueurs et le coach qu'il ne connaissait pas spécialement. Cela fait perdre une peu de temps à tout le monde. Cela peut aussi avoir des conséquences dans le coaching alors que la relation Garcia - Still semblait apporter plus de garanties et de sérénité. Le Stade de Reims va donc devoir avancer avec ses jeunes joueurs, assumer sa philosophie et ses choix de l'intersaison, sachant qu'il paraît impossible de changer de cap comme de renforcer l'équipe avec des joueurs plus expérimentés lors du mercato hivernal comme certains supporters semblent l'espérer. Ce genre de "révolution", agrémentée par des arrivées de joueurs avec du vécu, n'a jamais résolu les problèmes.

Afficher au moins 20 points à la trêve pour éviter la désillusion

Reste que dès ce dimanche face à Monaco, tout autre résultat qu’une victoire plongerait le club dans le doute à défaut de parler (encore) de crise. Le nier serait donc une nouvelle utilisation de cette méthode Coué, et ce même si Monaco arrive évidemment avec son statut de 3e du dernier championnat, son effectif important, tout en restant assez peu régulier ni très convainquant dans le jeu ces derniers jours entre la défaite à Brest dimanche dernier et le match nul en Ligue Europa jeudi face au PSV Eindhoven. Monaco est tout sauf impressionnant et injouable dans ses matches actuellement, mais le Stade de Reims non plus. À défaut d’avoir pu battre 3 de ses concurrents directs lors des 3 derniers matches (Brest, Troyes, Bordeaux), les Rémois sont dans l’obligation d’aller chercher des points face à une équipe européenne, comme l’a fait Brest dimanche dernier en s'imposant face à cette équipe de Monaco. Et ce aussi pour éviter de se rapprocher un peu plus du "fond", ce qui n'est jamais très bon pour façonner cette maturité recherchée de ce jeune effectif. Et c’est bien là le problème de cette délicate équation. Une équation mais aussi des chiffres et des statistiques assez clairs : si le Stade de Reims, qui possède actuellement 11 unités au compteur, n'atteint pas au moins la barre des 20 points à l'issue de la phase aller, alors la saison se limitera à une lutte pour le maintien difficile et à rien d'autre, alors que les objectifs fixés par le club en début de saison sont un peu plus ambitieux. Soit la nécessité de gagner 3 matches sur les 7 qu'il reste dans cette phase aller face à Monaco, Strasbourg, Clermont, Lyon, Angers, Saint-Étienne et Marseille. La route est longue et pas sûr qu'elle soit de tout repos... D'où l'importance pour les Rémois de casser la spirale négative dès ce dimanche, de se relancer clairement et surtout durablement, et espérer que ces joueurs apprennent un peu plus vite pour que les belles séquences de jeu entrevues depuis le début de la saison, s'expriment sur la durée d'un match entier. C'est le défi qui attend cette équipe et cela doit commencer face à Monaco.

(1) Will Still a quitté le club au début du mois d'octobre, juste après la trêve internationale. Il a rejoint le club du Standard de Liège comme adjoint de l'ancien entraîneur d'Amiens, Luka Elsner.

-> Stade de Reims - AS Monaco. Coup d'envoi à 15 heures, à suivre en direct et en intégralité sur France Bleu Champagne-Ardenne, ce dimanche à partir de 14 heures

LE GROUPE

Gardiens : Predrag RAJKOVIC, Yehvann DIOUF, Nicolas PENNETEAU

Défenseurs : Yunis ABDELHAMID, Wout FAES, Andreaw GRAVILLON, Ibrahim DIAKITE, Ghislain KONAN, Bradley LOCKO, Moustapha MBOW

Milieux : Moreto CASSAMA, Alexis FLIPS, Azor MATUSIWA, Valon BERISHA, Mathieu CAFARO, Kamory DOUMBIA, Sambou SISSOKO

Attaquants : Nathanaël MBUKU, Ilan KEBBAL, N'diri KOFFI, Mitchell VAN BERGEN, Anastasios DONIS, El Bilal TOURE, Hugo EKITIKE

Absents : Arber ZENELI (genou), Thomas FOKET (mollet), Marshall MUNETSI (cuisse), Fodé DOUCOURE (cuisse), Fraser HORNBY (adducteurs), Moussa DOUMBIA (choix), Dion LOPY (choix)