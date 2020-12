Ligue 1 (J13) | Le Stade de Reims joue déjà gros face à l'OGC Nice (17h)

Finalement, seuls les 6 petits degrés annoncés cette après-midi au Stade Delaune vont trancher avec la douceur de la Côte d'Azur. pour le reste, Rémois et Niçois affichent actuellement les mêmes points communs, pas vraiment positifs, deux équipes enfoncées dans une crise de résultats très inquiétantes. Alors bien sûr, Nice affiche 17 points avec un match en moins et il n'est pas question de s'inquiéter pour le maintien mais les ambitions affichées par le club azuréen sont bien plus élevées. Côté rémois en revanche, les 9 points au compteur sont non seulement insuffisants mais ils mettent clairement le Stade de Reims dans une fâcheuse posture au classement, à la 17e place. Autre points commun : la jeunesse des deux effectifs, les deux plus jeunes de Ligue 1. Avec pour Nice, la perte du capitaine emblématique Dante, qui s'est fait une rupture des ligaments croisés, et dont l'absence pèse énormément sur cette série de 5 défaites toutes compétitions confondues, la dernière en Ligue Europa jeudi face au Bayer Leverkusen (2-3) qui a définitivement éliminé les Niçois de la compétition. Une élimination qui a scellé le sort de Patrick Viera. L'entraîne niçois a été remercié dans la nuit de jeudi à vendredi, remplacé par son adjoint... Pour cette rencontre, David Guion sera toujours privé de Xavier Chavalerin. En revanche, il pourra compter sur le retour de Valon Berisha.

. - .