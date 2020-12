Ligue 1 (J13) | Le Stade de Reims prend un point contre Nice (0-0) mais reste dans le brouillard au classement

Dans un brouillard de plus en plus intense ce dimanche au stade Delaune, le Stade de Reims et Nice ne sont jamais parvenus à faire la différence, se quittant dos à dos et sans but lors de la 13e journée de Ligue 1. Les Rémois mettent fin à deux défaites de suite mais ne semblent pas encore guéris.

Si Reims voulait éviter une 5e défaite en 6 matchs à domicile, Nice et son nouvel entraîneur, Adrian Ursea (successeur de Patrick Vieira, ndlr) souhaitaient surtout stopper une série de 5 défaites de rang toutes compétitions confondues. Conséquence, les deux équipes, se sont neutralisées dans une rencontre où le spectacle n'aura pas été au rendez-vous dimanche soir. Entre deux équipes enrhumées, les occasions furent rares. Boulaye Dia et Mathieu Cafaro s'essayaient d'une frappe de loin, tandis que Yunis Abdelhamid sauvait les siens sur une frappe de Jeff Reine-Adélaïde (11e) après avoir éliminé le gardien Predrag Rajkovic. Les Rémois semblaient mieux finir la période, sans pour autant se montrer très dangereux.

Le retour des vestiaires offrait une physionomie dans la même veine. Les Rémois campaient dans le camp de joueurs Azuréens usés. Arber Zeneli (51e) en profitait pour s'offrir une belle action individuelle, bien détournée par Walter Benitez. Son homologue rémois devait toutefois rester vigilant face à Rony Lopes (57e). Face à des Aiglons sans idée, David Guion décidait vite de changer sa ligne d'attaque, sans plus de réussite. Et l'ultime coup-franc de Valon Berisha n'y changeait rien. Le brouillard, de plus en plus épais, n'aidait pas non plus. Logiquement, le tableau d'affichage restait vierge. Il semble loin le temps où Rémois et Niçois luttaient pour une qualification européenne. Désormais barragiste (18e), le Stade de Reims, tout de même en progrès, doit encore faire mieux pour se sortir d'une situation bien désagréable. A commencer par son déplacement à Brest dans une semaine.

A Reims (Stade Delaune), le Stade de Reims et Nice font match nul 0-0

Mi-temps : 0-0

: 0-0 Arbitre : Mme Stéphanie Frappart

: Mme Stéphanie Frappart Pelouse : bonne

: bonne Avertissements - au Rémois Boulaye Dia (59e) ; aux Niçois Hichem Boudaoui (16e) et Danilo (85e)

- au Rémois Boulaye Dia (59e) ; aux Niçois Hichem Boudaoui (16e) et Danilo (85e) Reims : Rajkovic – Konan, Abdelhamid, Faes, Foket – Munetsi, Berisha - Doumbia (Kutesa, 66e), Cafaro (Touré, 66e), Zeneli (Mbuku, 66e), Dia (Sierhuis, 81e). Entr. : David Guion

: Rajkovic – Konan, Abdelhamid, Faes, Foket – Munetsi, Berisha - Doumbia (Kutesa, 66e), Cafaro (Touré, 66e), Zeneli (Mbuku, 66e), Dia (Sierhuis, 81e). Entr. : David Guion Nice : Benitez - Kamara (Coly, 74e), Daniliuc, Nsoki, Lotomba (Pelmard, 87e) - Schneiderlin, Danilo, Boudaoui (Thuram, 74e) - Rony Lopes (Ndoye, 55e), Gouiri, Reine-Adelaide. Entr. : Adrian Ursea

