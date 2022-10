Ligue 1 (J13) : Le Stade de Reims prend un point de plus après un match peu emballant à Brest (0-0)

Certes ce n'était pas le match de l'année. Mais au courage, les Rémois ont conservé une invincibilité qui court désormais depuis cinq matchs. En prenant un point en Bretagne ce dimanche, à défaut de montrer du beau jeu, les protégés de Will Still ont fait preuve d'une solidarité collective importante. Preuve d'un état d'esprit soudé depuis l'intronisation du coach belge comme entraîneur principal. Pour autant, il faudra montrer plus dans la concentration et la précision technique pour espérer mieux en terme de résultat. Car au-delà de la combativité, les Rémois ont montré trop de faiblesses balle au pied pour se montrer réellement dangereux face au but brestois.

ⓘ Publicité

Au contraire, les Rémois ont plusieurs fois donné le bâton pour se faire battre. Mais jamais les Bretons, pas plus inspirés, n'en ont profité pour prendre le dessus. C'était de toute façon sans compter sur la présence d'un Yevhann Diouf encore décisif dans les buts marnais. A plusieurs reprises, le gardien rémois a évité une ouverture du score bretonne. Et lorsqu'il a été battu, par deux fois, un hors-jeu signalait la position d'Islam Slimani, notamment. De l'autre côté du terrain, Folarin Balogun a fait ce qu'il a pu, tentant de se montrer dangereux sur les rares opportunités qui lui ont été offertes. En vain. En difficulté dans l'entrejeu, rarement capables de créer le surnombre ou une quelconque différence, les Marnais se sont finalement accrochés au point qui leur permet de reprendre une place au classement. Solides jusqu'ici, les Rémois devront surveiller l'état de santé d'Andreaw Gravillon sortis sur blessure et de Yunis Abdelhamid grimaçant en fin de match.

. -

loading

. -

. -

à venir

. -

loading

loading