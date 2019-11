Ligue 1 (J13) | Le Stade de Reims reçoit Angers, surprenant deuxième du championnat (20h)

Reims, France

Cela faisait bien longtemps que le Stade de Reims n'avait vu son effectif autant affecté par les blessures et autres suspensions. De quoi prendre quelques notes au moment d'établir la liste : Xavier Chavalerin et Moussa Doumbia sont suspendus. Ghislain Konan (genou), Boulaye Dia (pied), Tristan Dingomé (cuisse), Arber Zeneli (genou) sont eux blessés. On pourrait ajouter Nathanaël Mbuku parti au Brésil disputer la Coupe du Monde U17 avec l'Equipe de France, avec laquelle il brille (il a inscrit 3 buts en 8e de finale face à L'Australie). Si Angers doit déplorer aussi quelques absences, ce match à Delaune ce samedi va donner l'occasion au staff rémois à faire quelques petits changements dans la compo de départ. un couloir gauche à recomposer avec l'absence de l'axe Konan-Doumbia. Un milieu de terrain qui sera orphelin de Xavier Chavalerin, ce qui devrait permettre à Marshal Munetsi de s'exprimer. Et à la pointe de l'attaque, Anastasios Donis ou Hyn-Jun Suk devraient eux avoir l'occasion de profiter de l'absence de Boulaye Dia. Tout cela alors que les Rémois seront en quête de rachat après la défaite subie à Nice, histoire de ne pas enchaîner non plus deux défaites consécutives en championnat, ce qui n'est jamais arrivé depuis le début de la saison.

