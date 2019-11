Ligue 1 (J13) | Le Stade de Reims toujours en panne offensive, fait un triste match nul contre Angers (0-0)

Reims, France

S'il y a bien un match que les Rémois voudront oublier en fin de saison, ce Reims - Angers fera partie des favoris. Sans génie ce samedi, le Stade de Reims a sûrement disputé sa plus mauvaise première période de la saison, tant le contenu fut pauvre. Hormis deux centres venus de la droite et mal exploités, les Rouge et Blanc ne sont jamais venus dans la surface d'un Ludovic Butelle très tranquille devant ses buts? A l'inverse, Angers a tenté. Sous l'influence d'Angelo Fulgini et du jeune Rayan Aït Nouri, les protégés de Stéphane Moulin faisaient plusieurs reculer les Rémois. Il faut même un excellent Predrag Rajkovic pour éviter le pire sur un joli coup-franc de Rachid Alioui La faute aussi à trop d'imprécisions et de mésententes au milieu de terrain, à l'image d'un Marshall Munetsi loin des belles promesses affichées lors de ses précédentes sorties.

Le retour des vestiaires offre un meilleur visage des Rémois. Plus haut, plus dynamiques à l'image d'un Mathieu Cafaro plus actif, les Marnais se présentaient sous un meilleur jour. Mais les aménagements opérés par David Guion ne changent pas grand chose. Pas plus que le carton rouge adressé à Angelo Fulgini. Tout au plus, l'entrée de Timothée Nkada offre un peu plus de présence dans le camp angevin. Mais même en pressant la défense visiteuse, les Rémois n'auront jamais su mettre en danger le gardien adverse. L'axe de progression est connu. Il mérite encore du travail. David Guion et ses hommes ont désormais deux semaines de trêve pour espérer mieux rapidement.

A Reims (Stade Delaune), le Stade de Reims et Angers font match nul 0-0

Spectateurs : 10876

Arbitre : Mr Hakim Ben El Hadj

Pelouse : bonne

temps : clair

Avertissements - aux Rémois Marshall Munetsi (70e), Rémi Oudin (70e) ; aux Angevins Angelo Fulgini (23e, 69e), Baptiste Santamaria (49e).

Expulsion - de l'angevin Angelo Fulgini (69e)

REIMS : Rajkovic – Kamara, Disasi, Abdelhamid, Foket – Romao (c), Munetsi (Suk, 74e) – Kutesa, Oudin, Cafaro – Donis (Nkada, 60e). Entr. : David Guion

ANGERS : Butelle - Aït Nouri, Traoré, Thomas, Mangani, Fulgini, Santamaria, Pereira Lage, Manceau, Thioub (Ninga, 76e), Alioui (Kanga, 76e). Entr. : Stéphane Moulin

