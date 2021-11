Ligue 1 (J13) | Le Stade de Reims, solide et valeureux, se rassure face à Monaco (0-0)

Après deux défaites, le Stade de Reims a stoppé la spirale négative ce dimanche après-midi lors de la 13e journée de Ligue 1. Face à Monaco, les joueurs rémois ont montré des valeurs collectives prometteuses pour la suite et sans encaisser de but. Manque l'efficacité offensive. Reims est 16e de L1.

Prendre des points ou bien jouer, il faut choisir. Face à Monaco ce dimanche après-midi, le Stade de Reims avait d'abord à coeur de se rassurer en stoppant la mauvaise dynamique créée sur la base de scénarios bien défavorables qui avaient valu deux défaites, contre Troyes et à Bordeaux. Pour y parvenir, devant son public, le Stade de Reims s'est d'abord reposé sur ses cadres. Avec un Yunis Abdelhamid et Wout Faes solides, un Pedrag Rajkovic vigilant, et un Moreto Cassama au four et au milieu au milieu de terrain, les Rémois ont retrouvé des valeurs collectives qui ont offert aux Rouge et Blanc une solidité et une rigueur digne des saisons précédentes.

Le début de match délicat donnait pourtant quelques frayeurs aux quelques 12.000 spectateurs de Delaune. Mais très vite, les Rémois ont su répondre au duel physique imposé par les Monégasques. Et à l'intensité proposé au milieu, les protégés d'Oscar Garcia répondaient par la profondeur. Pas de quoi trouver Hugo Ekitiké ni Alexis Flips dans la profondeur. Seul Anastasios Donis, percutant sur son côté gauche, a su ouvrir quelques brèches dans la solide défense monégasque. Pas suffisant toutefois pour créer un réel danger offensif. Finalement les occasions furent rares et le match nul logique. Un point qui ne permet pas au Stade de Reims de s'échapper d'une fin de classement encore densifié par les victoires de Brest et St-Etienne. Il s'agira de casser définitivement la mauvaise spirale dans deux semaines, à Strasbourg. Ce ne sera pas chose aisée.

A Reims (Stade Delaune), le Stade de Reims et Monaco font match nul 0-0

Arbitre : Jérémie Pignard

: aux Monégasques Aleksandr Golovin (24e) et Benoît Badiaschile (57e) Reims : Rajkovic – Konan, Abdelhamid (cap), Faes, Gravillon – Matusiwa, Cassam (Locko, 92e), Flips (Cafaro 57e) – Donis (Berisha 65e), Ekitike (Touré 65e), Mbuku (Van Bergen 46e).. Entr. : Oscar Garcia

