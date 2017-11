LIGUE 1 (J14) - Montpellier surclasse (3-0) Lille à la Mosson

Montpellier a logiquement dominé Lille (3-0) ce samedi soir à la Mo grâce à des buts de Roussillon, Sio et Ninga. Après 14 journées, le MHSC est 7e de Ligue 1.

Le plus grosse victoire de la saison. Montpellier n'a pas perdu le Nord face aux Lillois ce samedi soir. Les footballeurs pailladins ont battu (3-0) l'avant dernier du championnat.

Une soirée parfaite pour les hommes de Michel Der Zakarian. La défense reste la meilleure de Ligue 1 et les attaquant ont assurer un large succès en 30 minutes de jeu. Jérôme Roussillon (5e minute), Giovanni Sio (26e) et Casimir Ninga (31e) pour son premier but en championnat cette saison, ont régalé la Mosson.

Montpellier est 7e de Ligue 1. Une première depuis le printemps 2015.

La déclaration

"On voulait emballer le match pour mettre Lille en difficulté. Entre le dire et le faire, il y a parfois un écart. Et dans ce match, on l'a fait. C'est un match abouti" - Michel Der Zakarian

Le classement