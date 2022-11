Ligue 1 (J14) : dernière sortie à domicile pour le Clermont-Foot avant le mondial

Le Clermont Foot a montré le week-end dernier avec le point du nul ramené de Nantes qu'il savait voyager cette saison. Sur courant alternatif à domicile (3 victoires et 3 défaites) les Auvergnats ont l'occasion, face à des Montpelliérains en difficulté, de s'imposer une dernière fois devant leur public avant la trêve et le Mondial au Qatar.

ⓘ Publicité

La décla : "C'est l'occasion de continuer d'avancer"

Avec 18 points et une 9e place au classement (avant le début de cette 14e journée) le Clermont-Foot réalise un début de saison au-delà des attentes. Mais les Auvergnats ont l'occasion de franchir la barre des 20 points avant un dernier déplacement périlleux à Lens. "On n'est pas en danger mais si on pouvait aller à Lens avec 3 points de plus ce serait une bonne chose reconnait le capitaine Florent Ogier. On s'est un peu fixé l'objectif de la vingtaine de points avant la trêve. Cela fait quelques semaines qu'on travaille vraiment bien. Contre Brest cela ne s'est pas vu malheureusement mais on s'est bien repris à Nantes. Face à Montpellier tous les feux sont au vert".

Le joueur à suivre : Florent Ogier

Le capitaine du Clermont-Foot a perdu sa place depuis la 6e journée de Ligue 1. Titulaire à Nantes il a réalisé une belle performance mais est impliqué sur le but très évitable encaissé par Clermont et qui coûte deux points à son équipe. En l'absence de Caufriez (suspendu) le Lyonnais a l'occasion ce dimanche de prouver qu'il peut être plus qu'une solution de remplacement.

La stat : zéro pointé pour Montpellier depuis le 17 septembre

Le MHSC est dans le dur. Les Héraultais débarquent en Auvergne avec la pire série du moment collée aux crampons : cinq défaites consécutives. La dernière victoire de Montpellier remonte au 17 septembre face à Strasbourg (2-1). Le nouveau coach Romain Pitau qui a remplacé Olivier Dall'Oglio le 20 octobre n'a pas réussi à inverser la dynamique négative.

La compo France Bleu : Cham et Kyei titulaires

Diaw - Ogier, Wieteska, Seidu - Bela, Magnin, Gastien, Rashani - Cham - Andric, Kyei