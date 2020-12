Ligue 1 (J14) - Le DFCO entame son marathon de Noël à Nantes

Qui est le plus fort, la chouette ou le canari ? On aura une réponse, en tout cas symbolique, au terme de la 14e journée de Ligue 1 et le déplacement du DFCO sur la pelouse du FC Nantes. Dijon est toujours lanterne rouge du championnat, mais reste invaincu depuis deux rencontres. Le DFCO se présente en revanche bien amoindri pour ce déplacement en Loire-Atlantique, avec sept joueurs blessés et un suspendu.

Être davantage "tueurs" face au but

Sur les derniers matchs (Saint-Etienne, Nice, Lens), le DFCO semble avoir trouvé une solidité défensive, avec seulement deux buts encaissés - une erreur de Racioppi et un pénalty. La charnière centrale Ecuele Manga - Panzo a trouvé ses repères et ses automatismes. Le défi du DFCO en cette fin d'année 2020 se trouve donc plutôt sur le front offensif. Avec seulement huit buts marqués depuis le début de la saison, les "Rouges" disposent de la plus mauvaise attaque de Ligue 1. Lors du dernier match contre l'ASSE (0-0), les Dijonnais ont tiré six fois au but mais ont seulement cadré une fois.

Didier Ndong : "être plus tueurs" en attaque Copier

Le milieu de terrain Didier Ndong en est bien conscient : "On a beaucoup d'occasions dans certains matchs, je pense qu'on doit progresser au niveau "tueurs", on ne tue pas assez les actions". "On n'est pas Marseille, on reste Dijon, prévient en revanche le Gabonais, dans beaucoup de matchs on n'aura pas 36.000 occasions". D'où l'impérieuse nécessité d'être efficaces et de privilégier la qualité devant le but à la quantité d'actions.

Nantes, un adversaire fragilisé

Le DFCO se présente face à un adversaire qui vient de vivre une semaine bien particulière, avec la déroute 4-0 à domicile contre Strasbourg dimanche dernier, suivie du limogeage de son entraîneur Christian Gourcuff. "On n'ira pas à Nantes pour savoir si Nantes doit se mobiliser parce qu'il y a un changement d’entraîneur", prévient le milieu du DFCO Didier Ndong. Attention tout de même au fameux électrochoc, vérifié à Dijon lors du match contre Metz qui a suivi le départ de Stéphane Jobard.

Didier Ndong ne veut pas s'intéresser au contexte nantais Copier

"C'est une équipe qui a des qualités au niveau de la maîtrise technique, met de son côté en garde David Linarès, le coach des "Rouges"'. Une équipe qui a des atouts à faire valoir au niveau de la possession, mais qui peut aussi avoir certaines absences au niveau défensif. Je pense que ce sera un match ouvert".

Je pense que ce sera un match ouvert - David Linarès

Objectif : sortir de la zone rouge avant la trêve ?

Avec ce déplacement face au FC Nantes, le DFCO entame une série de quatre matchs en dix jours. Suivront les réceptions de Lille et Monaco (mercredi et dimanche) puis le dernier match avant la trêve, aux Costières, à Nîmes. Pour Didier Ndong, l'objectif est clair : "au moins sortir de la zone rouge avant la trêve". Pourtant, son entraîneur David Linarès confie n'avoir jamais fixé un tel objectif. Il se félicite donc de l'attitude de son milieu, deuxième joueur le plus utilisé cette saison : "Dés que les joueurs se rendent acteur d'un projet, je trouve ça positif. Je suis pour la responsabilisation, l'autonomie. Après, je ne veux pas mettre de pression supplémentaire par rapport à cet objectif, pour moi ce sera une course d'endurance". La maxime est donc toujours la même du côté des Poussots, "rien ne sert de courir, il faut partir à point".