Ligue 1 (J14) | Le Stade de Reims à Brest pour poursuivre sa pêche aux points (15h)

Le match nul face à Nice dimanche dernier à Delaune a eu le seul mérite de permettre à l'équipe rémoise d'accrocher un point après être sortie bredouille des oppositions face à Nîmes et Lyon. Mais le contenu du match n'avait pas vraiment convaincu, à commencer par les joueurs et l'entraîneur. Les Rémois vont devoir proposer une autre prestation face à cette équipe de Brest qui il est vrai, alterne le bon et le moins bon depuis le début de la saison (6 victoires et 7 défaites en 13 matches), mais lorsqu'elle est dans le bon, elle est quasiment irrésistible. Une équipe bretonne qui reste sur une défaite à Bordeaux subie dimanche dernier. Des Brestois qui affichent aussi quelques résultats diamétralement opposas, capables de battre à domicile Monaco et Lille à domicile et de s'incliner lourdement face à Strasbourg. Pour cette rencontre, l'entraîneur rémois David Guion pourra compter sur le retour de suspension de Moreto Cassama. Xavier Chavalerin, Anastasios Donis et Mathieu Cafaro sont absents.