Ligue 1 (J14) | Le Stade de Reims à Metz pour lancer la dernière ligne droite avant Noël (20h)

Reims, France

Pour gagner des matches, il faut marquer des buts. Jusque-là, rien de nouveau sous le soleil, ou plutôt la pluie. Juste un petit soucis qu'il va falloir vite régler : le Stade de Reims n'a plus marquer le moindre but en Ligue 1 depuis 3 matches. Mieux ! En considérant que le dernier but inscrit en date l'a été par Yunis Abdelhamid à la 2e minute le 19 octobre dernier face à Montpellier, on pourrait presque dire 4 rencontres ou plus précisément 358 minutes dans le jeu. Bref, qu'importe les chiffres, c'est trop. Beaucoup trop pour exister dans ce championnat et si la défense de fer permet de ne pas être dans une position délicate au classement, la situation ne peut plus durer ainsi. Ce qu'à parfaitement intégré le staff rémois, David Guion en tête. Il s'agira donc de réagir ce samedi soir en Lorraine, sur le volet offensif. Ce genre de réaction offensive qui en général, permet ensuite d'espérer prendre des points. Le tout alors que Reims entame une série de 6 matches de Ligue 1 à disputer en 4 semaines (à Metz, face à Bordeaux, à Amiens, face à Saint-Etienne, à Toulouse et face à Lyon) et un 8e de finale de Coupe de la Ligue (face à Montpellier). Un beau programme pour s'installer dans la première partie de Ligue 1 et se qualifier pour les quarts de finale de la Coupe de la Ligue, ce qui n'est plus arrivé depuis 2006. Mais un programme qui ne sera finalement beau que si les Rémois font trembler les filets.

LE GROUPE REMOIS

LE GROUPE MESSIN

LE PROGRAMME ET LE CLASSEMENT