Ligue 1 (J14) | Le Stade de Reims à Strasbourg pour tenter de se relancer (15 heures)

Il reste six matches avant la trêve de Noël, six matches de Ligue 1 auxquels il faudra ajouter un week-end de Coupe de France avec les 32e de finale, avancés en décembre cette saison. Ces six matches vont sans aucun doute permettre de donner le ton de la suite de la saison. Soit le Stade de Reims retrouve de l'efficacité et se donne un peu d'air, soit la mauvaise dynamique actuelle se poursuit et la suite de l'exercice sera forcement compliqué. Reims a manqué sa séquence d'automne entre les trêves internationales d'octobre et novembre. La fébrilité de fin de match à Brest, la défaite à domicile dans le derby face à Troyes, le naufrage de Bordeaux, et finalement les légers motifs d'espoirs face à Monaco ou à défaut de pouvoir gagner, les Rémois ont au moins évité de perdre. Deux points pris sur 12 possibles dans cette séquence face à 3 concurrents directs, et voilà comment les Rémois voient se rapprocher la zone de relégation. Alors même si la tâche s'annonce compliquée à Strasbourg ce dimanche, où le stade va bouillir avec un public fidèle et passionné, l'idée serait de bien entamer cette nouvelle séquence post trêve internationale. Et ce avant de disputer trois rendez-vous à domicile face à Clermont, Angers et Saint-Etienne qui seront eux capitaux. Pour cette rencontre, l'entraîneur rémois, Oscar Garcia, sera toujours privé de Thomas Foket et Marshall Munetsi.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

LE GROUPE

Gardiens : Predrag RAJKOVIC, Yehvann DIOUF, Nicolas PENNETEAU

Défenseurs : Yunis ABDELHAMID, Wout FAES, Andreaw GRAVILLON, Ghislain KONAN, Bradley LOCKO, Moustapha MBOW

Milieux : Moreto CASSAMA, Alexis FLIPS, Azor MATUSIWA, Valon BERISHA, Mathieu CAFARO, Sambou SISSOKO, Dion LOPY

Attaquants : Nathanaël MBUKU, Ilan KEBBAL, N'diri KOFFI, Anastasios DONIS, El Bilal TOURE, Hugo EKITIKE

Absents : Arber ZENELI (genou), Thomas FOKET (mollet), Marshall MUNETSI (ischio), Fodé DOUCOURE (cuisse), Fraser HORNBY (adducteurs), Moussa DOUMBIA (choix), Mitchell VAN BERGEN (choix), Kamory DOUMBIA (choix)