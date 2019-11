Ligue 1 (J14) | Le Stade de Reims toujours au ralenti après son match nul à Metz (1-1)

Metz, France

Les matchs se suivent et se ressemblent presque. Si le contenu a offert de meilleures promesses samedi soir contre Metz, le résultat, lui, ne permet pas de redonner un sourire éclatant aux Rémois. Ce sont même les regrets qui resteront majoritaires au coup de sifflet d'un match que le Stade de Reims pensait avoir bien en main à la pause. C'est que très vite, Axel Disasi montrait la voie aux siens en ouvrant le score (en deux temps) à la réception d'un coup-franc de Mathieu Cafaro. Un début encourageant qui met les Rémois sur orbite. Dès lors le jeu est plus fluide. Les dédoublements sont nombreux et le côté droit, souvent décrié, se permet de nombreux centres (7 en première mi-temps), sous l'impulsion des percussions de Mathieu Cafaro et Rémi Oudin. Mais ni Hassane Kamara, ni Rémi Oudin ni même Thomas Foket ne parviendra à doubler la mise.

Mal leur en a pris. Car le retour des vestiaires propose un tout autre spectacle. Très vite, les Lorrains reviennent au score. En retard défensivement, les Rémois laissent Adama Traoré fusiller Predrag Rajkovic à bout portant (48e). Relancé, Metz est plus rigoureux défensivement. Et en coupant l'alimentation des ailes rémoises, les Messins éteignent toute lumière offensive rémoise. Isolés Moussa Doumbia et Mathieu Cafaro touchent peu de ballon. Et leurs remplaçants n'apportent rien de plus. Si bien qu'Alexandre Oukidja, le gardien messin passera une seconde mi-temps bien tranquille. Les Lorrains ne seront pas beaucoup plus dangereux dans une seconde période finalement bien terne et qui fait oublier les progrès entrevus avant la pause. En prenant un point à Metz, le Stade de Reims franchit la barre des 20pts, sans trop se rassurer.

A Metz (stade Saint-Symphorien), Metz et Reims font match nul 1-1

Mi-temps : 0-1

: 0-1 Spectateurs : 14445

: 14445 Arbitre : M. Anthony Gautier

M. Anthony Gautier Pelouse : bonne

: bonne Buts : Traoré (47e) pour Metz ; Disasi (8e) pour Reims

Traoré (47e) pour Metz ; Disasi (8e) pour Reims Avertissements - au Messin John Boye (13e) ; au Rémois Mathieu Cafaro (42e)

au Messin John Boye (13e) ; au Rémois Mathieu Cafaro (42e) Expulsion : du Rémois Mathieu Cafaro (91e)

: du Rémois Mathieu Cafaro (91e) Metz : Oukidja – Udol, Centonze, Boye, N'Doram (Sunzu, 14e), Angban, Fofana, Maiga (Boulaya, 75e), Traoré, Nguette (Ambrose, 79e), Diallo (cap). Entr. Vincent Hognon

: Oukidja – Udol, Centonze, Boye, N'Doram (Sunzu, 14e), Angban, Fofana, Maiga (Boulaya, 75e), Traoré, Nguette (Ambrose, 79e), Diallo (cap). Entr. Vincent Hognon Reims : Rajkovic – Kamara, Abdelhamid, Disasi, Foket – Romao (cap), Chavalerin – Doumbia (Kutesa, 72e), Cafaro, Oudin (Nkada, 82e), Dia (Donis, 68e). Entr. : David Guion

