Ligue 1 (J14) : Lens doit éviter le piège Brestois pour confirmer son nouveau statut

Haise devra donc recomposer son attaque pour ce déplacement en Bretagne. Saïd,blessé aux ischios-jambiers contre Troyes avant la trêve internationale devrait faire son retour la semaine prochaine face à Angers à domicile. L'entraîneur lensois sera privé également de Sotoca suspendu pour accumulation de cartons jaunes. Kakuta et Kalimuendo devraient débuter la rencontre. Pour le 3eme poste offensif Ganago semble avoir encore un petit avantage sur Jean.

La décla : Franck Haise: "une médaille c'est lourde mais... "

L'entraîneur artésien qui a de nouveau calmé les ardeurs de ceux qui voient un peu trop beau ce Racing qui occupe toujours la 2ème place du classement de la L1 : "Les louanges, il n’y a que ceux qui les écoutent qui peuvent penser que ça va être suffisant. Ce qui m’intéresse toujours, c’est le match d’après, pas celui qui vient de se jouer même si on l’analyse. Si on commence à jouer avec la médaille autour du cou… c’est lourd une médaille et on n’en a pas."

Le joueur à suivre : Arnaud Kalimuendo vit une période faste.

Titulaire à la pointe de la sélection espoir, il est aujourd'hui incontournable dans le rôle d'avant-centre au RC Lens. Avec 4 buts au compteur, le joueur prêté par le PSG est aujourd'hui co-meilleur buteur du club en L1 avec Saïd et Frankowski. Son but inscrit contre Troyes lui a permis d'atteindre à seulement 19 ans le total de 10 buts marqués au sein de l'élite. Un chiffre qui confirme sa précocité au plus haut niveau. "Kali" est aujourdhui le 7ème plus jeune joueur du 21eme siecle à atteindre les 10 buts en L1 à 19 ans 9 mois et 10 jours.

1er : Mbappé 18 ans 2 mois 13 jours 2ème : O.Dembele 18 ans 10 mois et 3 jours 3ème : Martial 19 ans 4 mois 21 jours 4ème : Ménez 19 ans 7 mois 9 jours 5eme : Hazard 19 ans 7 mois 22 jours 6eme : Benzema 19 ans 8 mois 10 jours

La stat : La 5ème défense de L1

Chapeau au quatuor Leca Gradit Danso Médina. Lens est actuellement la 5eme défense de L1 avec 14 buts encaissés en 13 matches. A la même époque la saison dernière club artésien en avait encaissé 18. Le gardien Jean-Louis Leca a terminé 4 rencontres sans encaisser le moindre but : devant Troyes (4-0), Lille (1-0) et Reims (2-0) et à Monaco (2-0). Chaque clean sheet a donc été récompensé d'une victoire.

La compo France Bleu Nord

Leca - Gradit Danso Médina - Clauss Fofana Doucouré Frankowski - Ganago Kalimuendo Kakuta