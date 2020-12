Ligue 1 (J14) - Baldé, Assalé, Diop ... le DFCO très amoindri avant le déplacement à Nantes

Invaincu depuis deux matchs, contre Nice (victoire 3-1) et contre Saint-Etienne (0-0), le DFCO se déplace à Nantes, dimanche 13 décembre 2020, pour la 14e journée de Ligue 1. Dijon va jouer quatre matchs en 10 jours, un marathon au terme duquel le club espère "sortir de la zone rouge", selon le milieu de terrain Didier Ndong. Les Canaris viennent de leur côté de licencier leur entraineur Christian Gourcuff.

Une équipe décimée par les blessures

Le DFCO est miné par les blessures avant son déplacement contre le FC Nantes. En attaque d'abord, Roger Assalé souffre d'une lésion au mollet et ne reprendra pas avant 2021. Mama Baldé, meilleur buteur des "Rouges" avec quatre buts, est lui victime d'une élongation du quadriceps depuis le match contre les Verts, et sera absent contre Nantes. Wesley Lautoa, s'est entrainé vendredi mais risque d'être un peu court pour dimanche. Senou Coulibaly n'est pas encore remis de son élongation aux ischios, et pourrait reprendre l'entraînement la semaine prochaine. Ahmad Ngouyamsa ne rejouera pas en 2020, victime d'une entorse au genou. Le jeune Arthur Zagré, souffrant d'une entorse à la cheville, ne fera pas ses débuts avec le DFCO ce week-end. Pape Diop est lui suspendu pour trois cartons jaunes reçus en dix matchs pour le déplacement en Loire-Atlantique.