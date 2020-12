Ligue 1 (J14) | Un Stade de Reims à deux visages s'incline à Brest (2-1) et devient relégable

Toute l'impuissance rémoise en 1ère mi-temps résumée par Valon Berisha et Marshall Munetsi sur le but de Franck Honorat

Inquiets à la mi-temps, déçus à la fin de la rencontre, les Rémois auront encore bien des regrets en ressassant la prestation proposée dimanche après-midi en Bretagne. Sous la pluie, les Rémois ont d'abord peiné à trouver rythme et justesse technique. Autant d'éléments qui n'offraient guère un spectacle agréable. Brouillons les Rémois n'ont rien montré durant 45 minutes, heureux de n'être menés que d'un but à la pause. Il a fallu en effet un éclair de loin de Franck Honorat pour tromper la vigilance de Predrag Rajkovic. Il fallait bien ça pour tromper un gardien encore précieux, qui a notamment repoussé un penalty de Steve Mounié (36e), tandis qu'un autre penalty aurait pu être sifflé plus tôt.

Dr. Jekyll puis Mr. Hyde après l'heure de jeu. Les entrées de Moreto Cassama et Arber Zeneli transfiguraient le jeu rémois. Reims pousse et Brest souffre. Les Bretons finiront par craquer suite à un corner tiré directement par Arber Zeneli. Dans une physionomie de match totalement inversée, les Rémois étaient tout proches de prendre l'avantage. Mais Gautier Larsonneur, le portier breton faisait bonne garde. Il faut un nouveau coup du sort pour trahir les Rémois. Sur un mauvais dégagement de Ghislain Konan freiné par le vent, Gaëtan Charbonnier lance Romain Faivre dans la surface rémoise. Si Predrag Rajkovic repoussait encore l'échéance, il envoyait le ballon dans les pieds de Steve Mounié qui n'avait plus qu'à le pousser dans le but vide. La domination rémoise de fin de match demeurait stérile. Voilà une nouvelle désillusion dont il faudra se relever. La réaction après l'heure de jeu prouve que les Rémois en sont capables. L'opposition face à Nantes mercredi à Delaune vaudra cher.

A Brest (stade Francis Le Blé), Brest bat le Stade de Reims 2-1

Mi-temps : 1-0

: 1-0 Arbitre : Mr Aurélien Petit

: Mr Aurélien Petit Pelouse : bonne

: bonne But - Honorat (30e), Mounié (77e) pour Brest ; Zeneli (65e) pour Reims

- Honorat (30e), Mounié (77e) pour Brest ; Zeneli (65e) pour Reims Avertissements - aux Brestois Christophé Hérelle (50e) ; aux Rémois Marshall Munetsi (51e)

- aux Brestois Christophé Hérelle (50e) ; aux Rémois Marshall Munetsi (51e) Brest : Larsonneur - Duverne, Chardonnet, Perraud, Pierre-Gabriel (Hérelle, 46e), Lasne, Belkebla, Honorat (Mbock, 81e), Faivre (Battocchio, 93e), Cardona (Charbonnier, 70e), Mounié. Entr. : Olivier Dall'Olglio

: Larsonneur - Duverne, Chardonnet, Perraud, Pierre-Gabriel (Hérelle, 46e), Lasne, Belkebla, Honorat (Mbock, 81e), Faivre (Battocchio, 93e), Cardona (Charbonnier, 70e), Mounié. Entr. : Olivier Dall'Olglio Reims : Rajkovic – Foket, Faes, Abdelhamid, Konan – Munetsi (Cassama, 59e), Berisha, Mbuku (Doumbia, 84e), Kutesa (Zeneli, 59e), Dia, Touré (Sierhuis, 67e). Entr. : David Guion

