Ligue 1 (J14) : Un Stade de Reims convaincant confirme face à Nantes à Delaune (1-0)

Will Still avait prévenu avant la rencontre. Face à Nantes, la victoire était importante. Un enjeu qui permet de comprendre les sourires au coup de sifflet final. D'autant que le succès fut long à se dessiner. Dans un match haletant, les premières minutes étaient intenses entre deux équipes qui ont connu leur temps fort. Reims faisait preuve d'audace en début de match, mais sans se créer d'occasion véritablement franche. Seul Alexis Flips, impérial sur son côté droit, poussait Alban Lafont à la parade, tandis que Kamory Doumbia, intéressant dans l'entrejeu, manquait de précision sur un tir de l'intérieur du pied droit. Finalement, ce sont les Nantais qui se créaient les occasions les plus dangereuses. Et quand ce n'est pas Alexis Flips qui sauvait les siens sur sa ligne après une tête de Moussa Sissoko, c'est la barre transversale qui repoussait la tentative lointaine de Ludovic Blas. Conséquence, la première mi-temps, aussi rythmée soit-elle, laissait les deux équipes sur un score vierge.

Le retour des vestiaires offrait moins d'intensité. Il faut un second carton jaune, synonyme d'expulsion pour Nicolas Pallois pour relancer la partie avant l'heure de jeu. Sans son patron en défense, Nantes subissait et Reims poussait, parfois maladroitement. Il fallait tout de même un Lafont vigilant pour retarder l'échéance. Et ni Folarin Balogun ni Kamory Doumbia, du gauche, de parvenaient à tromper l'international français. Il faut attendre l'entrée dans les dix dernières minutes pour voir le match tourner. Lancé, Mitchell Van Bergen était fauché par Denis Appiah dans la surface nantaise. Après visionnage de la vidéo, l'arbitre, Mr Buquet, indiquait le point de penalty. Balogun se chargeait alors de transformer l'offrande. A onze contre dix, les Rémois reculent malgré tout en fin de match et s'offrent une dernière frayeur sur une mauvaise relance, mais finit par communier avec tout Delaune pour fêter le 3e succès de la saison. Avec une défense si solide (un but encaissé en cinq matchs) et enfin un peu de réussite, le Stade de Reims peut voir venir. Il s'agit désormais de confirmer à Montpellier pour aborder la longue trêve avec sérénité.

